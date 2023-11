Bombardement israélien meurtrier contre le camp de Jabaliya; Blinken en Israël vendredi

OLJ,, 1.11.23





Israël affirme avoir éliminé un des responsables de l'attaque du 7 octobre et rappelle, concernant les civils tués, qu'ils avaient été appelés à évacuer le nord de la bande de Gaza. Bombardement meurtrier sur le plus grand camp de réfugiés de Gaza : Le bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour « éliminer » un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils...

Lire la suite