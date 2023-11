Ce sont des pays occidentaux (USA, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Australie...) qui aident le génocide israélien à Gaza (MintPress News)

Ce sont des pays occidentaux qui aident le génocide israélien à Gaza

Par Jessica Buxbaum*

MintPress News,

Les Palestiniens recherchent des survivants des bombardements israéliens à Rafah, dans la bande de Gaza, le 22 novembre 2023. Hatem Ali | AP

a guerre menée par Israël contre Gaza, qui en est maintenant à son deuxième mois, a laissé la partie nord de la bande de Gaza en ruine et a tué plus de 14 000 Palestiniens , dont une majorité de femmes et d'enfants. Alors qu’Israël lance des attaques sur Gaza, plusieurs puissances occidentales sont également impliquées dans l’attaque en coulisses. MintPress News se penche en profondeur sur les pays qui soutiennent la guerre d'Israël. Qui envoie des armes à Israël ? Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza en octobre, plusieurs groupes de défense des droits ont entamé des poursuites judiciaires concernant les exportations d'armes vers Israël. Le 6 novembre , les organisations palestiniennes de défense des droits humains, Al-Haq, le Centre Al Mezan pour les droits humains et le Centre palestinien pour les droits humains ont lancé une action en justice devant la Cour fédérale d'Australie pour accéder à tous les permis d'exportation d'armes accordés à Israël depuis. 7 octobre. Nous savons que des centaines de permis ont été délivrés ces dernières années, mais le gouvernement australien garde secrets les détails fondamentaux : quels articles sont exportés, qui les fabrique, à quoi servent-ils ? Le Centre pour la Justice Internationale, dont l'organisation soutient la candidature des groupes palestiniens, a déclaré dans un communiqué de presse. Les exportations d'armes australiennes sont entourées de secret et ont fait l'objet d'un examen plus approfondi après qu'une audience du Sénat en octobre a révélé que 52 permis de défense avaient été accordés au gouvernement israélien en 2023, et plus de 350 depuis 2017. Le 13 novembre , les Palestiniens ont poursuivi United States en justice. Le président américain Joe Biden pour son incapacité à empêcher le génocide à Gaza et à mettre fin au soutien militaire et diplomatique de l'administration. Trois jours plus tard, les plaignants ont déposé une requête urgente pour mettre fin immédiatement au soutien américain à Israël. « Les enfants palestiniens à Gaza sont sans aucun doute des cibles alors que les offensives militaires israéliennes répétées détruisent leurs maisons, leurs écoles et leurs quartiers, tandis que les forces israéliennes utilisent des armes fabriquées et financées par les États-Unis pour les tuer, ainsi que leurs familles, en toute impunité », Khaled Quzmar, directeur général de Defence for Children International – Palestine, et plaignant dans le procès, a déclaré dans un communiqué de presse. Bloomberg a révélé un document du Département américain de la Défense intitulé « Demandes des hauts dirigeants d’Israël », datant de fin octobre, énumérant les armes qu’Israël recherche pour sa guerre en cours contre Gaza. Selon Bloomberg, l'arsenal d'armes est déjà en cours d'expédition. Les armes sont listées ci-dessous : 2 000 missiles Hellfire pour les hélicoptères d'attaque Apache fabriqués par la société d'armement américaine Lockheed Martin

Munitions pour canon à chaîne de 30 mm pour hélicoptères d'attaque Apache fabriquées par la société d'armement américaine General Dynamics

57 000 obus de 155 mm pour canons d'artillerie

400 mortiers de 120 mm

Monoculaires de vision nocturne PVS-14 du fabricant américain Night Vision Devices

Bunker-busters M141 tirés à l'épaule

75 véhicules tactiques légers interarmées, fabriqués par la société américaine Oshkosh Defence

Plus de 300 intercepteurs Tamir pour le système israélien Iron Dome et fabriqués par le fabricant d'armes américain Raytheon

Comme l'a déjà rapporté MintPress News , des photos ont montré que des armes fabriquées aux États-Unis et contenant du phosphore blanc sont utilisées dans l'assaut israélien contre Gaza. Ces obus d'artillerie ont été fabriqués par Pine Bluff Arsenal , une installation militaire basée dans l'Arkansas connue pour fournir des munitions au phosphore blanc. L'armée américaine n'a pas répondu aux demandes visant à vérifier si l'artillerie de l'arsenal de Pine Bluff est utilisée à Gaza. Les États-Unis ont déjà envoyé plusieurs livraisons d'armes depuis le début de la guerre en octobre, comme le montrent les plateformes de médias sociaux du ministère israélien de la Défense .

המטוס ה-45 ברכבת האווירית של מערכת הביטחון נחת הבוקר בישראל. כ -1 000 טונות של חימושים ואמצעי לחימה הובאו עד כה לתמיכה בפעילות צה"ל. N'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, je pense que c'est possible, mais je pense que c'est le cas : https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/bbB7HNUpfS — משרד הביטחון (@MoDIsrael) 20 octobre , 2023

Sur Telegram et LinkedIn, le ministère de la Défense a mentionné comment sa mission auprès des États-Unis, basée à New York, avait contribué à l'achat d'armes et d'équipements. Des données open source ont également indiqué que des avions militaires et des navires de guerre occidentaux étaient présents dans la région de la Méditerranée orientale au cours du mois dernier.

. @TheCVN69 et le #IKESCSG ont traversé le détroit de Gibraltar jusqu'à la mer Méditerranée, le 28 octobre. En tant que membre des forces déployées à l'échelle mondiale de l'@USNavy , l'IKECSG rejoindra le @Warship_78 CSG pour soutenir la défense d'Israël et pour dissuader les agressions dans toute la région. pic.twitter.com/DVAuqhfBu4 — Forces navales américaines Europe-Afrique/6e flotte américaine (@USNavyEurope) 30 octobre 2023

Des navires de guerre américains – le groupe aéronaval Dwight D. Eisenhower et les groupes aéronavals Gerald R. Ford – ont navigué vers la Méditerranée en octobre pour soutenir l'armée israélienne. Le porte-avions Eisenhower est connu pour la dernière fois en mer Rouge, tandis que le navire Argus de la marine britannique est amarré à Chypre.

#ReadyOnArrival ✅ #ICYMI #MightyIKE a traversé le canal de Suez et est entré dans la mer Rouge, le 4 novembre. IKE et @csg_two sont déployés dans la zone d'opérations @US5thFleet / @CENTCOM pour soutenir la sécurité et la stabilité maritimes dans la région du Moyen-Orient. #GreaterEachDay pic.twitter.com/4pX3vu6Xzd – USS Dwight D. Eisenhower (IKE) (@TheCVN69) 5 novembre 2023

Au moins six avions de l'armée de l'air allemande sont arrivés à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv la semaine dernière, ainsi que deux avions de l'armée de l'air britannique et des avions de l'armée de l'air polonaise et de la marine américaine.

Le mois dernier , des avions militaires français et australiens se sont également rendus à Tel Aviv. Le ministère australien de la Défense a reconnu le déploiement d'avions dans la région dans des communiqués de presse. Un communiqué de presse du 27 octobre précisait : Le déploiement d'avions australiens et de personnel de défense est une mesure de précaution visant à soutenir la planification d'urgence de l'ensemble du gouvernement australien et à fournir un soutien aux citoyens australiens et aux ressortissants étrangers autorisés, dans la région, si nécessaire. L'armée de l'air tchèque a atterri sur la base aérienne israélienne de Hatzerim le 22 octobre. Des avions militaires américains et italiens ont atterri sur la base aérienne israélienne de Netavim le mois dernier. Et un avion de l'US Air Force est arrivé à la base aérienne israélienne de Tel Nof le 16 novembre. Plusieurs avions de l'armée de l'air britannique se sont rendus à Tel Aviv depuis la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre la semaine dernière. Un avion appartenant au fabricant d'armes BAE Systems est également arrivé récemment sur la base aérienne. Les militaires susmentionnés n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de MintPress News sur les raisons pour lesquelles leurs avions ont atterri dans la région et quel type de fret ou de personnel ils transportaient. Seul le ministère australien de la Défense a répondu, renvoyant MintPress News à ses précédents communiqués sur le sujet.

Nouveau de @CAATuk : "Israël utilise les exportations d'armes du Royaume-Uni dans un génocide contre le peuple palestinien. Le gouvernement britannique est complice de ces crimes non seulement en fournissant ces armes pendant des décennies, mais en incitant à plusieurs reprises Israël à commettre des crimes de guerre contre les civils palestiniens." . pic.twitter.com/zbO7WE2NVp – Royaume-Uni déclassifié (@declassifiedUK) 14 novembre 2023

Bien que l'on ne sache pas exactement quel type et quelle quantité d'équipement les gouvernements occidentaux envoient à Israël pendant cette période, des groupes d'activistes ont considéré ces États comme complices de la guerre en cours d'Israël contre Gaza. « Depuis 2018, la Grande-Bretagne a approuvé des exportations d’armes vers Israël d’une valeur d’au moins 147 millions de livres sterling (soit environ 183 millions de dollars) », a déclaré la Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), basée au Royaume-Uni, dans un communiqué à MintPress News. « En raison de la nature des licences d'exportation d'armes accordées par la Grande-Bretagne, la valeur réelle est probablement beaucoup plus élevée. Cela comprend les exportations d’avions militaires, d’hélicoptères et de drones. Il comprend également des composants pour véhicules blindés et bombes. « Le gouvernement britannique fournit donc un soutien matériel aux bombardements incessants d'Israël sur la bande de Gaza », a déclaré le PSC. Selon Campaign Against Arms Trade , une organisation basée au Royaume-Uni, les entreprises britanniques fournissent 15 % des matériaux destinés à l'avion de combat furtif F35, qu'Israël utilise actuellement pour bombarder Gaza. Les fournisseurs des avions de combat furtifs F35 comprennent également : les États-Unis, le Canada, la Norvège, la Suisse, le Danemark, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, les Pays-Bas et la France.

Également des sections sur l'Espagne, la Belgique et l'Afrique du Sud ! Plus une feuille de calcul de la chaîne d’approvisionnement internationale pour le chasseur furtif américain F-35, l’un des avions qu’Israël utilise pour bombarder Gaza. https://t.co/qgPMhSIksT – CAAT (@CAATuk) 8 novembre 2023

Le lance-roquettes MLRS M270 de Lockheed Martin, utilisé pour la première fois à Gaza depuis 2006, a été construit en Europe par un consortium international d'entreprises de France, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a fourni des données sur les ventes d'armes. de l'Europe vers Israël entre 2013 et 2022 à EuroNews , montrant que l'Italie et l'Allemagne avaient fourni à l'armée israélienne des armes actuellement utilisées sur le terrain à Gaza. Il a également indiqué que l’Allemagne avait envoyé plus de 1 000 moteurs de chars en Israël. Au 2 novembre, le gouvernement allemand avait exporté pour 323 millions de dollars d'armes vers Israël, soit près de 10 fois plus que ce qu'il avait envoyé à Israël l'année dernière. Lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles en octobre, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a confirmé qu'Israël demandait également des munitions pour sa marine. "Nous discuterons avec les Israéliens de la manière exacte dont cela va se dérouler", a déclaré Pistorius, suggérant que le transport d'armes vers Israël pourrait augmenter. Qui envoie des troupes ? Les médias ont suggéré que des soldats étrangers participent aux opérations de guerre actuelles d'Israël. Le journal espagnol El Mundo a révélé qu'un mercenaire espagnol aide les forces israéliennes à Gaza. Pedro Diaz Flores y a été photographié avec les forces d'occupation israéliennes. Il a déjà combattu en Ukraine, après s’être impliqué dans la guerre par l’intermédiaire de la brigade néo-nazie Azov.

Grâce à son implication dans la brigade néonazie Azov, Pedro a été intégré à l'unité Charlie One du renseignement militaire ukrainien. pic.twitter.com/Ah9SwghOoT – Lowkey (@Lowkey0nline) 5 novembre 2023

« Alors je suis venu pour l’économie, pour l’argent. Ils paient très bien, ils proposent du bon matériel et le travail est calme. C'est 3 900 euros [$4 187] par semaine, missions complémentaires mises à part », a déclaré Flores à El Mundo. En octobre, le journal britannique Socialist Worker – ainsi que d’autres publications – ont reçu un « avis consultatif du Comité consultatif des médias de défense et de sécurité de ne pas publier d’informations relatives aux forces spéciales britanniques opérant au Moyen-Orient ». "Des rapports ont commencé à apparaître dans certaines publications affirmant que les forces spéciales britanniques se sont déployées dans des zones sensibles du Moyen-Orient et liant ensuite ce déploiement à des opérations de sauvetage/évacuation d'otages", indique le D-notice. Le Socialist Worker a souligné comment le Daily Mail a rapporté que le service aérien spécial du Royaume-Uni était « en attente à Chypre » pour sauver les otages britanniques retenus captifs à Gaza . De plus, les Palestiniens de Gaza ont révélé avoir rencontré des soldats portant des drapeaux américains sur leurs uniformes. Dans le clip vidéo ci-dessous du Quds News Network, un Palestinien raconte à un journaliste d'Al Jazeera que son frère a parlé en anglais à un soldat arborant un drapeau américain sur son uniforme alors qu'il tentait de fuir la bande de Gaza. Ces affirmations restent sans fondement et il est possible que des soldats ayant la double nationalité israélo-américaine portent un écusson du drapeau américain sans la permission de l'armée israélienne.

Ceci n’est qu’un exemple parmi un nombre croissant de récits et de rapports selon lesquels les troupes américaines participent directement au génocide et au nettoyage ethnique à Gaza. La semaine dernière, Bloomberg a fait état de discussions sur « une force multinationale qui pourrait impliquer des troupes américaines ». pic.twitter.com/ruAUTYShlY – André Damon (WSWS.org) (@Andre__Damon) 12 novembre 2023

Forward Observations, un groupe de bénévoles fondé par l'ancien soldat d'infanterie américain Derrick Bales, qui a combattu en Afghanistan, a publié des images de Gaza et du sud d'Israël sur les réseaux sociaux.