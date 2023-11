Chris Hedges : La guerre d'Israël contre les hôpitaux (ScheerPost)

Washington DC — ( Scheerpost ) — Israël n’attaque pas les hôpitaux de Gaza parce qu’ils sont des « centres de commandement du Hamas ». Israël détruit systématiquement et délibérément l'infrastructure médicale de Gaza dans le cadre d'une campagne de la terre brûlée visant à rendre Gaza inhabitable et à aggraver une crise humanitaire. Il a l’intention de forcer 2,3 millions de Palestiniens à franchir la frontière vers l’Égypte, où ils ne reviendront jamais. Israël a détruit et presque vidé l' hôpital Al Shifa dans la ville de Gaza. L’hôpital indonésien de Beit Lahia vient ensuite. Israël déploie des chars et des véhicules blindés de transport de troupes autour de l'hôpital et a tiré sur le bâtiment, tuant douze personnes. Le manuel de jeu est familier. Des tracts sont largués par Israël au-dessus d’un hôpital, disant aux gens de partir parce que l’hôpital est une base pour les « activités terroristes du Hamas ». Les chars et les obus d’artillerie arrachent des parties des murs de l’hôpital. Les missiles israéliens font exploser les ambulances. L’électricité et l’eau sont coupées. Les fournitures médicales sont bloquées. Il n’y a pas d’analgésiques, d’antibiotiques ou d’oxygène. Les bébés prématurés les plus vulnérables dans les couveuses et les personnes gravement malades meurent. Les soldats israéliens font irruption dans l'hôpital et forcent tout le monde à sortir sous la menace des armes. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital Al Shifa. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital pour enfants Al Rantisi. C'est ce qui s'est passé au principal hôpital psychiatrique de Gaza. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital Nasser. C’est ce qui s’est passé dans les autres hôpitaux détruits par Israël. Et c’est ce qui va se passer dans les quelques hôpitaux qui restent. Israël a fermé 21 des 35 hôpitaux de Gaza, y compris le seul hôpital oncologique de Gaza. Les hôpitaux encore en activité connaissent de graves pénuries de médicaments et de fournitures de base. Un à un, les hôpitaux sont détruits. Bientôt, il n’y aura plus aucun établissement de santé. C'est par conception. Des dizaines de milliers de Palestiniens terrifiés, forcés d'évacuer par Israël, leurs maisons réduites en ruines, cherchent refuge contre les bombardements incessants en campant dans et autour des hôpitaux de Gaza. Ils espèrent qu’Israël ne ciblera pas les centres médicaux. Si Israël respectait les Conventions de Genève , ils auraient raison. Mais Israël ne mène pas de guerre. Il commet un génocide. Et lors d’un génocide, une population, et tout ce qui la soutient, est anéantie.

Les Arméniens, comme les Palestiniens, ont été forcés de quitter leurs maisons, abattus et privés de nourriture et d'eau. Les déportés arméniens ont été envoyés dans des marches de la mort vers le désert syrien , où des dizaines de milliers d'entre eux ont été abattus ou sont morts de faim, du choléra, du paludisme, de la dysenterie et de la grippe. Israël force 1,1 million de Palestiniens à se réfugier dans la pointe sud de Gaza et les bombarde alors qu'ils fuient. Ces réfugiés, comme les Arméniens, manquent de nourriture, d'eau, de carburant et d'assainissement. Eux aussi succomberont bientôt à des épidémies de maladies infectieuses. Talat Pacha, le leader de facto de l'Empire ottoman, a déclaré à l'ambassadeur des États-Unis , Henry Morgenthau Sr. , dans des termes qui reproduisent la position d'Israël, le 2 août 1915, « que notre politique arménienne est absolument fixe et que rien ne peut changer ». il. Nous n’aurons d’Arméniens nulle part en Anatolie. Ils peuvent vivre dans le désert mais nulle part ailleurs. Plus le génocide se poursuit, plus les mensonges deviennent absurdes. Il y a de gros mensonges israéliens. L’anéantissement de Gaza et le meurtre gratuit de milliers de Palestiniens, insiste Israël, sont un effort ciblé pour se débarrasser du Hamas plutôt qu’une campagne visant à réduire Gaza à un tas de décombres, à commettre des meurtres de masse et à nettoyer ethniquement les Palestiniens. Il y a des petits mensonges israéliens. Quarante bébés décapités . L’hôpital Al Shifa est un « centre de commandement du Hamas ». Un calendrier en arabe sur le mur d’un hôpital, selon le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari , est « une liste de gardiens, où chaque terroriste écrit son nom et chaque terroriste a sa propre équipe pour garder les personnes qui étaient ici ».

Un acteur israélien déguisé en infirmière et parlant un arabe avec un fort accent prétend être un médecin palestinien et avoir vu le Hamas utiliser des civils comme boucliers humains. Elle affirme que des membres du Hamas « ont attaqué l’hôpital Al Shifa » et ont volé « le carburant et les médicaments ». Selon Israël, ce sont des militants palestiniens, plutôt que des chars israéliens, qui sont responsables du bombardement de l'hôpital Al Shifa. Israël a percuté une voiture pleine de « terroristes » dans le sud du Liban, des « terroristes » qui se sont révélés être trois filles, leur mère et leur grand-mère. L'explosion à l'hôpital Al Ahli était le résultat d'une roquette tirée par les Palestiniens, une affirmation remise en question par le New York Times lorsqu'il a discrédité la vidéo sur la base d'une analyse de son horodatage . Israël a déclaré avoir « répondu à la demande du directeur de l'hôpital Shifa d'autoriser les citoyens gazaouis qui s'abritaient à l'hôpital et qui souhaitent évacuer l'hôpital Shifa vers le passage humanitaire de la bande de Gaza via un axe sécurisé », a déclaré Mohammed Zaqout. , directeur général des hôpitaux de Gaza, a déclaré que c’était « faux », ajoutant que « nous avons été forcés de partir sous la menace d’une arme ». Le lieutenant-colonel israélien Jonathan Conricus, dans une vidéo mise au pilori par la BBC , montre aux téléspectateurs une maigre réserve d'armes automatiques dans une vidéo promotionnelle qui augmente comme par magie lorsque les journalistes étrangers arrivent pour une visite guidée. L’armée israélienne l’a ensuite supprimé. Les mensonges seront inscrits dans les manuels scolaires israéliens. Ces mensonges seront répétés par les hommes politiques, les historiens et les journalistes israéliens. Les mensonges seront racontés à la télévision, dans les films et dans les livres israéliens. Les Israéliens sont des victimes éternelles. Les Palestiniens sont le mal absolu. Il n'y a pas eu de génocide. La Turquie, un siècle plus tard,nie toujours ce qui est arrivé aux Arméniens.