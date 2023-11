Col. Douglas Macgregor: "Israel is losing everywhere.. Eventually they will lose support from US!" / Col. Douglas Macgregor : "Israël est en train de perdre partout... Il finira par perdre le soutien des États-Unis !" Le colonel Douglas Macgregor exprime son point de vue sur le récent conflit entre Israël et le Hamas. Selon lui, les actions d'Israël ont involontairement profité au Hamas, entraînant une perte significative pour Israël.