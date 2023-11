Dans un “guide de référence", le FMI fait la promotion des monnaies numériques... de banques centrales

France Soir, 21.11.23



ECONOMIE - Le Fonds monétaire international (FMI) poursuit sa promotion des monnaies numériques de banques centrales (MNBC). L’Institution de Bretton Woods a publié la semaine passée un “guide de référence” pour les décideurs politiques et les experts financiers. Le document, qui comprend dans sa première mouture cinq chapitres, entend “collecter et partager des connaissances” pour répondre aux questions les plus fréquemment posées à propos des monnaies numériques. Le FMI, qui s’attarde sur les avantages de cette technologie, alerte contre les nombreux risques économiques et techniques liés au développement et à la mise en œuvre des MNBC, comme la panique bancaire ou ... les failles de cybersécurité et le traçage des transactions.

Si le FMI a sans cesse fait part ces dernières années de son hostilité aux cryptomonnaies, il a tout de même multiplié les plaidoyers pour les monnaies numériques émises par les banques centrales. Lorsqu’elle était dirigée par Christine Lagarde, cette institution reprochait au bitcoin la volatilité des prix, le risque de blanchiment d’argent et surtout, sa vulnérabilité aux cyberattaques. Néanmoins, l’actuelle présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui met d’ailleurs en place le projet d’un euro numérique, reconnaissait que ces cryptos “témoignaient de l’évolution du secteur financier” et de la “numérisation de l’économie”.



Favoriser la dédollarisation... et la ruée bancaire

Christine Lagarde a alors plaidé en faveur de monnaies 2.0 créées par les banques centrales, qui seraient “réglementées, fiables et utilisées dans tous les secteurs”. En novembre 2018, à l’occasion du Singapore Fintech Festival, elle a appelé les Etats à émettre une monnaie numérique.

En juin 2023, le FMI a annoncé la réalisation d’une plateforme visant à faciliter et sécuriser les échanges entre monnaies numériques. L’institution y voit un outil qui favorise l’inclusion financière et ce concept est de nouveau présenté comme un avantage, dans son “guide de référence”, publié la semaine dernière sur son site Internet.

Le document, composé actuellement de cinq chapitres d'une quarantaine de pages chacun, détaille les étapes à suivre par les banques centrales pour “explorer” et “développer” leurs monnaies numériques. Le FMI détaille même la méthode à suivre pour déployer les MNBC et appréhender leur impact sur la circulation des capitaux ainsi que sur l’économie, y compris mondiale. ...

