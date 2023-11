Des documents secrets des services de renseignement montrent la portée mondiale des escadrons de la mort indiens (The Intercept)

L'agence de renseignement du gouvernement indien, la Research and Analysis Wing (RAW), a planifié des assassinats visant des militants sikhs et cachemiriens vivant à l'étranger, selon des évaluations secrètes des services de renseignement pakistanais qui ont été divulguées à The Intercept.

Les documents des services de renseignement font état d'une série de menaces proférées par la RAW à l'encontre de personnes vivant au Pakistan. Les responsables pakistanais de la sécurité estiment que la RAW travaille en collaboration avec des réseaux criminels et dissidents locaux pour commettre des assassinats et d'autres attentats. Selon ces documents, la RAW cible des individus et des institutions religieuses qui soutiendraient une insurrection armée dans le territoire contesté du Cachemire, ainsi que des militants sikhs vivant au Pakistan et recherchés par le gouvernement indien...

