Des dossiers révèlent que la « révolution » syrienne est une opération de changement de régime occidental (MintPress News)

Des dossiers révèlent que la « révolution » syrienne est une opération de changement de régime occidental

Par Kit Klarenberg*

MintPress News, 3.11.23

Tout au long des mois d’août et septembre, des manifestations antigouvernementales ont secoué les villes syriennes. Bien que les foules soient généralement petites, ne comptant que quelques centaines, elles ne montrent aucun signe de ralentissement. Les manifestants sont motivés par des conditions économiques de plus en plus invivables , stimulées par les sanctions internationales paralysantes menées par les États-Unis contre Damas. Celles-ci ont engendré une hyperinflation, une insécurité alimentaire massive et de nombreuses difficultés quotidiennes pour la population. Ils empêchent également l’aide humanitaire vitale d’entrer dans le pays. Les médias ont largement couvert les troubles. Aucune référence au rôle central de Washington dans l'imposition de la misère dont souffre aujourd'hui le Syrien moyen, et encore moins au fait que plusieurs personnalités clés des manifestations sont d'anciens combattants de l'opposition qui ont déposé les armes dans le cadre d'un accord de réconciliation approuvé par le gouvernement en 2018, ne peut être trouvée dans le rapport. En revanche, les grands médias semblent positivement exubérants à l’idée d’une nouvelle « révolution » syrienne, et de nombreuses comparaisons ont été établies avec les manifestations de mars 2011 qui se sont transformées en une guerre totale à la fin de l’année. Ce faisant, le récit de longue date et indomptable selon lequel ces manifestations étaient initialement pacifiques et n’ont tourné à la violence qu’après plusieurs mois en réponse à la répression brutale des autorités a été sans cesse réitéré. Ceci malgré la réalité de ce qui s’est passé pendant cette période fatidique, qui est décrite dans les propres documents internes du gouvernement syrien. Il s’agit notamment des archives de la Cellule centrale de gestion de crise, créée en mars 2011 par Damas pour gérer les réponses aux émeutes qui ont débuté quelques semaines plus tôt. Alors que les grands médias ont déjà fait état de ce trésor, les surnommant « Les dossiers Assad », ils ont universellement déformé, déformé ou simplement falsifié le contenu pour condamner à tort les responsables syriens pour des crimes horribles. Dans certains cas, littéralement. Les documents montrent qu’Assad et ses ministres ont lutté vaillamment pour empêcher le soulèvement de dégénérer en violence des deux côtés, protéger les manifestants et garder la situation sous contrôle. Pendant ce temps, des forces sinistres et invisibles ont systématiquement assassiné des responsables des services de sécurité, des personnalités progouvernementales et des manifestants pour fomenter une catastrophe d’une manière similaire à de nombreuses opérations de changement de régime de la CIA, anciennes et nouvelles. Cette histoire choquante n’a jamais été racontée auparavant. Aujourd’hui, alors que de sombres nuages insurrectionnels pullulent à nouveau sur Damas, cela doit être le cas.

"Cette opposition est armée" Au cours des premiers mois de 2011, le Printemps arabe a rapidement propagé la ferveur révolutionnaire à travers l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale. Des manifestations de masse ont délogé les dictateurs Ben Ali en Tunisie et Hosni Moubarak en Égypte. La Libye était plongée dans la guerre civile et même les monarchies hyper-répressives du Golfe semblaient menacées. Il y avait cependant une exception. Pour l’essentiel, les rues syriennes sont restées obstinément calmes. Et ce malgré les appels incessants au bouleversement lancés par les éléments de l’opposition locale. Les demandes répétées d'une « journée de colère » contre le gouvernement de Bachar al-Assad ont été largement relayées dans les médias occidentaux, mais n'ont pas été entendues localement. Comme l'expliquait Al Jazeera en février de la même année, les Syriens n'avaient aucun appétit pour un changement de régime. D'une part, la population ethniquement et religieusement diversifiée du pays chérissait la laïcité de son État et craignait que les troubles ne créent des tensions potentiellement violentes entre eux tous. Malheureusement, Assad était extrêmement populaire, en particulier auprès des jeunes Syriens. Il était largement perçu comme un réformateur qui encourageait et protégeait la diversité et l'inclusion et supervisait un système qui, bien que loin d'être parfait, offrait des normes extrêmement élevées en matière d'éducation, de soins de santé et bien d'autres choses. Contrairement à de nombreux autres dirigeants de la région, son refus d’accommoder Israël a également été grandement respecté. La paix à Damas a finalement été brisée à la mi-mars lorsque des manifestations massives ont éclaté dans plusieurs grandes villes après des semaines de manifestations sporadiques et à petite échelle de désobéissance publique à travers le pays. Les informations faisant état de milliers d'arrestations et d'un nombre incertain de manifestants tués se sont largement répandues . Ce fut l’étincelle qui déclencha la guerre par procuration de l’Occident en Syrie. De façon inquiétante, quelques jours plus tôt, un camion transportant de grandes quantités de grenades et d'armes à feu avait été intercepté à la frontière entre la Syrie et l'Irak. [identifiant de légende="attachment_285805" align="aligncenter" width="1365"]

Des manifestants antigouvernementaux brandissent des pancartes de victoire dans la ville méridionale de Daraa, en Syrie, le 23 mars 2011. Hussein Malla | AP[/caption]

Pater Frans était un prêtre jésuite des Pays-Bas qui, en 1980, a créé un centre communautaire et une ferme près de Homs où il prêchait l'harmonie entre les religions et prenait soin des personnes handicapées. Lorsque la crise a éclaté, il a commencé à publier régulièrement des observations des événements profondément critiques à l’égard du gouvernement et de l’opposition. En cours de route, Frans a souligné à plusieurs reprises que « dès le début », il avait été témoin de manifestants armés tirant sur la police. "Très souvent", a-t-il déclaré un jour, "la violence des forces de sécurité a été une réaction à la violence brutale des rebelles armés". En septembre 2011, il écrivait :

Dès le début, il y a eu le problème des groupes armés, qui font également partie de l'opposition… L'opposition de la rue est bien plus forte que toute autre opposition. Et cette opposition est armée et recourt fréquemment à la brutalité et à la violence, uniquement pour ensuite rejeter la faute sur le gouvernement.» On ne sait pas si de telles idées problématiques ont motivé le meurtre de Frans par des militants armés en avril 2014 , peu de temps après qu'il ait refusé une offre d'évacuation de l'ONU. "Pas une goutte de sang" Si des manifestants pacifiques ont été tués au début de la « révolution » ratée, la question de savoir qui en était responsable reste sans réponse. Les archives de la Cellule centrale de gestion de crise indiquent que dans les jours qui ont précédé les manifestations de la mi-mars, des responsables gouvernementaux ont donné des instructions explicites aux forces de sécurité selon lesquelles les citoyens « ne devraient pas être provoqués » : Afin d’éviter les conséquences d’une incitation continue… et de déjouer les tentatives des incitateurs d’exploiter n’importe quel prétexte, la police civile et les agents de sécurité sont priés de ne pas provoquer les citoyens. De même, le 18 avril, la Cellule a ordonné aux militaires de « contrer avec des armes uniquement ceux qui portent des armes contre l'État, tout en veillant à ce que les civils ne soient pas blessés ». Cependant, quatre jours plus tard, « au moins » 72 manifestants auraient été abattus par les autorités à Daraa et Douma, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis le début des manifestations. La condamnation des groupes de défense des droits et des dirigeants occidentaux a été ardente. Trois mois plus tard , un certain nombre d'officiers de l'armée arabe syrienne ont fait défection et ont formé l'Armée syrienne libre. Affirmant avoir été mécontents, ils ont soutenu l'opposition suite au massacre du 18 avril et ont affirmé que les tirs avaient été expressément ordonnés par leurs supérieurs, ce qu'ils ont refusé d'exécuter. Cependant, si des ordres d’exécution de manifestants ont été donnés, ils n’ont manifestement pas été approuvés par Assad ou ses ministres. Les archives de Contemporary Cell montrent que les plus hauts échelons du gouvernement syrien étaient extrêmement mécontents des meurtres à Daraa et Douma, un responsable avertissant que cette « journée difficile » avait « créé une nouvelle situation… nous poussant dans des circonstances sans lesquelles nous serions mieux ». Ils ont poursuivi en déplorant : « Si les directives émises précédemment avaient été respectées, nous aurions évité une effusion de sang et les choses ne seraient pas parvenues à ce point culminant. » On soupçonne évidemment que le recours à la force meurtrière était dirigé par des commandants de l’armée prévoyant de faire défection et souhaitant inventer un vaillant prétexte tout en créant des problèmes importants pour le gouvernement. Cette interprétation est largement renforcée par les transfuges qui affirment que les soldats qui refusaient l'ordre de tuer des civils étaient eux-mêmes exécutés . [identifiant de légende="attachment_285808" align="aligncenter" width="1366"]

Ce récit a été repris avec empressement par les médias occidentaux, les groupes de défense des droits et l’opposition syrienne comme preuve de la soif de sang maniaque d’Assad. Pourtant, même l’Observatoire syrien des droits de l’homme, pro-opposition, l’a qualifié de « propagande » totalement fausse visant à créer des divisions au sein des forces gouvernementales et à encourager de nouvelles défections. Plus sinistre encore, cela fournit également une explication pratique de la raison pour laquelle les agents de sécurité syriens mouraient en grand nombre après le début des manifestations « pacifiques ». À partir de fin mars, les assassinats ciblés d’agents de sécurité et de soldats par des assaillants inconnus sont devenus monnaie courante avant que l’armée ne soit officiellement déployée en Syrie. Début mai, la Cellule a demandé des mises à jour quotidiennes sur les pertes parmi « nos propres forces ». Mais publiquement, le gouvernement est resté initialement silencieux sur ce massacre. Les archives de la Cellule suggèrent que les responsables avaient peur de faire preuve de faiblesse, d’attiser les tensions et d’encourager de nouvelles violences. Ce n'est qu'en juin , avec le massacre d'au moins 120 membres des forces de sécurité par des militants armés qui avaient pris le contrôle de la ville de Jisr al-Shughour, que Damas – et les médias occidentaux – ont reconnu cette vague de meurtres. Les enregistrements cellulaires montrent qu’à cette époque, des partisans du gouvernement étaient enlevés, torturés et assassinés par des acteurs de l’opposition. Cela a conduit au déploiement formel de l’armée pour gérer la crise, qui est ensuite devenue encore plus meurtrière. Malgré le carnage, les instructions de la Cellule sont restées sans ambiguïté. "Veillez à ce qu'aucune goutte de sang ne soit versée lorsque vous affrontez et dispersez des manifestations pacifiques", indique une note d'août. Le mois suivant, une ordonnance « interdisant de nuire à tout détenu » a été émise. "S'il existe des preuves" qu'un responsable de la sécurité "n'a pas rempli sa mission", a dicté la Cellule, "tout officier, chef de branche ou commandant de terrain" impliqué devra s'expliquer auprès du gouvernement "pour lui demander des comptes". " « Renverser le régime » Certains des passages les plus convaincants des documents de la Cellule font référence à des tireurs d'élite non identifiés tapis sur les toits et les bâtiments adjacents aux manifestations depuis le début du soulèvement, tirant sur la foule en contrebas. Une note rapporte que fin avril 2011, un tireur isolé près d'une mosquée d'Alep « a tiré sur des manifestants, tuant un et en blessant 43 autres », et que « la situation de certains blessés est toujours délicate ». Ainsi, « se concentrer sur l’arrestation des incitateurs, en particulier ceux qui tirent sur les manifestants », a été considéré comme une priorité essentielle du gouvernement Assad pendant une grande partie de cette année. À cette époque, la Cellule a également eu l'idée de capturer « un tireur d'élite, un incitateur ou un infiltré » et de le présenter publiquement d'une manière « convaincante ». Un responsable a suggéré qu'« encercler et attraper un tireur d'élite vivant ou blessé et le dénoncer dans les médias n'est pas impossible » et permettrait de « restaurer la confiance du public dans les agences de sécurité et la police ». Mais cela ne s’est jamais produit. Damas a également négligé de présenter publiquement un document explosif circulant parmi « la soi-disant opposition syrienne au Liban » et intercepté par ses services de renseignement en mai 2011. Ce dossier remarquable, reproduit intégralement dans les archives de la Cellule, met à nu les projets insurrectionnels de l'opposition, fournissant un plan clair de ce qui s’est passé précisément depuis mars et de ce qui allait arriver.

L'opposition a proposé d'organiser des manifestations de masse afin que les forces de sécurité « perdent le contrôle de toutes les régions », soient « prises au dépourvu » et soient « épuisées et distraites ». Ceci, ajouté au fait que « des officiers et des soldats honnêtes » rejoignent « les rangs de la révolution », rendrait le « renversement du régime » d'autant plus simple, d'autant plus que toute répression de ces manifestations encouragerait une « frappe militaire » occidentale, à la manière de la Libye. . Ils prévoyaient que les médias grand public joueraient un rôle important dans la réalisation de cet objectif : Tout le monde doit être sûr qu'avec la poursuite des manifestations aujourd'hui, les chaînes médiatiques n'auront d'autre choix que de couvrir les événements… Al Jazeera sera en retard pour des raisons d'intérêts mutuels. Mais nous avons Al Arabiya et les chaînes médiatiques occidentales qui se manifesteront, et nous verrons tous le changement de ton dans la couverture des événements et les manifestations seront diffusées sur toutes les chaînes et bénéficieront d’une large couverture. Ce document constitue à ce jour la preuve la plus palpable que toute la « révolution » syrienne s’est déroulée selon un scénario préparé à l’avance et bien rodé. Reste à savoir si cela a été élaboré en collusion directe avec les puissances occidentales. Pourtant, la présence de tireurs d’élite repoussant les manifestants est une indication forte, parmi beaucoup d’autres, que tel était le cas. Les tireurs d'élite non identifiés sont fréquents dans les « révolutions de couleur » orchestrées par les États-Unis et les coups d'État de la CIA, comme la tentative de renversement du président vénézuélien Hugo Chavez en 2002 et la « révolution » ukrainienne de 2014. Dans les deux cas, les tirs de tireurs embusqués sur des manifestants non armés ont joué un rôle crucial dans le renversement du gouvernement visé. À Kiev, les manifestations qui avaient débuté des mois plus tôt ont commencé à s'essouffler lorsque 70 manifestants ont été brutalement tués par des tirs de tireurs embusqués. Cela a rendu la foule entière violente tout en déclenchant une avalanche de condamnations internationales, qui a fait de la chute du président Viktor Ianoukovitch un fait accompli. Dans les années qui ont suivi, trois mercenaires géorgiens ont affirmé avoir reçu expressément l'ordre d'acteurs de l'opposition nationaliste et d'un vétéran de l'armée américaine intégré à leurs côtés de perpétrer un massacre « pour semer le chaos ». Officiellement, le crime reste aujourd’hui non résolu. « Brûler des sommes énormes » Les documents de la Cellule centrale de gestion de crise seraient restés à jamais un secret du gouvernement syrien sans le travail entreprenant de la Commission pour la justice internationale et la responsabilité (CIJA). Cette organisation obscure a été fondée en mai 2011 par des vétérans de l’armée et du renseignement occidentaux pour poursuivre les responsables syriens pour crimes de guerre. Son premier acte a été de former les enquêteurs syriens « aux principes fondamentaux du droit international pénal et humanitaire » au service d’un « processus de justice intérieure dans une future Syrie en transition ». Pendant des années, le CIJA a bénéficié d’une couverture élogieuse dans les principaux médias et a mis les journalistes et les groupes de défense des droits en contact avec des documents qui ont constitué la base de plusieurs enquêtes percutantes révélant les prétendues atrocités du gouvernement syrien. À aucun moment aucune inquiétude n'a été soulevée quant à la collaboration de la Commission avec des groupes armés dangereux pour faire sortir clandestinement des documents sensibles des bâtiments gouvernementaux abandonnés dans les zones du pays occupées par l'opposition. Le chef du CIJA, Bill Wiley, a affirmé en 2014 que son organisation travaillait avec tous les groupes d'opposition syriens « jusqu'à l'exclusion de Jabhat al-Nosra et de l'État islamique ». Cependant, une enquête menée par « The Grayzone » indique que le personnel de la Commission en Syrie était souvent en contact extrêmement étroit avec les deux groupes et, en fait, les payait généreusement pour leur aide dans l'obtention de documents. Cela comprenait du matériel saisi dans la ville de Raqqa après sa capture par l'Etat islamique en janvier 2014, lorsque le groupe terroriste massacrait les Alaouites et les chrétiens. "Nous dépensons d'énormes sommes d'argent pour déplacer ce genre de choses", a déclaré Wiley au "New Yorker" en 2016. En conséquence, le CIJA a reçu des dizaines de millions de dollars pour ces efforts de la part d'un certain nombre de gouvernements occidentaux, y compris d'États à l'avant-garde du mandataire syrien. guerre. Le travail de la Commission n'a donné lieu à aucune poursuite pendant de nombreuses années. Cela a changé fin 2019 lorsqu'Anwar Raslan et Eyad al-Gharib, deux anciens membres de la Direction générale des renseignements de Dama, ont été inculpés en Allemagne pour crimes contre l'humanité.