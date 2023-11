Des responsables étatsuniens et européens abordent le sujet des négociations de paix. Les conversations ont porté sur les grandes lignes de ce que l'Ukraine devrait abandonner pour parvenir à un accord avec la Russie (NBC News)

Des responsables étatsuniens et européens abordent le sujet des négociations de paix avec l'Ukraine, selon certaines sources

Article originel : U.S., European officials broach topic of peace negotiations with Ukraine, sources say

Par Courtney Kube, Carol E. Lee and Kristen Welker

NBC News, 3.11.23

Les conversations ont porté sur les grandes lignes de ce que l'Ukraine devrait abandonner pour parvenir à un accord avec la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy arrive pour s'adresser à la 78e Assemblée générale des Nations Unies en septembre.Timothy A. Clary / AFP - Getty Images

WASHINGTON - Des responsables étatsuniens et européens ont commencé à discuter discrètement avec le gouvernement ukrainien de ce que pourraient impliquer d'éventuelles négociations de paix avec la Russie pour mettre fin à la guerre, selon un haut responsable étatsunien actuel et un ancien haut responsable étatsunien au fait de ces discussions.

Les conversations ont porté sur les grandes lignes de ce que l'Ukraine pourrait devoir abandonner pour parvenir à un accord, ont déclaré les fonctionnaires. Certaines de ces discussions, qualifiées de délicates, ont eu lieu le mois dernier lors d'une réunion de représentants de plus de 50 pays soutenant l'Ukraine, y compris des membres de l'OTAN, connue sous le nom de Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, ont indiqué les responsables. Les discussions sont une reconnaissance de la dynamique militaire sur le terrain en Ukraine et de la dynamique politique aux États-Unis et en Europe, ont indiqué les responsables.

Elles ont débuté alors que les responsables étatsuniens et européens s'inquiètent de l'impasse dans laquelle se trouve la guerre et de la possibilité de continuer à fournir de l'aide à l'Ukraine, ont indiqué des hauts fonctionnaires. Les responsables de l'administration Biden s'inquiètent également du fait que l'Ukraine manque de forces, alors que la Russie dispose d'une réserve apparemment inépuisable. L'Ukraine a également du mal à recruter et a récemment été le théâtre de protestations publiques concernant certaines exigences du président Volodymyr Zelenskyy en matière de conscription à durée indéterminée.

Par ailleurs, le gouvernement étatsunien se sent mal à l'aise face à la diminution de l'attention publique accordée à la guerre en Ukraine depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a près d'un mois, ont indiqué les responsables. Ils craignent que ce changement ne rende plus difficile l'obtention d'une aide supplémentaire pour Kiev. Certains responsables militaires étatsuniens ont commencé à utiliser en privé le terme "impasse" pour décrire la bataille actuelle en Ukraine, certains estimant qu'elle pourrait se résumer à la question de savoir quel camp peut maintenir une force militaire le plus longtemps. Aucune des deux parties ne fait de grands progrès sur le champ de bataille, que certains responsables étatsuniens décrivent désormais comme une guerre de centimètres. Des fonctionnaires ont également déclaré en privé que l'Ukraine n'avait probablement que jusqu'à la fin de l'année ou un peu plus tard pour entamer des discussions plus urgentes sur les négociations de paix. Les responsables étatsuniens ont fait part de leur point de vue sur ce calendrier à leurs alliés européens.

"Toute décision concernant les négociations est du ressort de l'Ukraine", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité, dans un communiqué. "Nous sommes déterminés à continuer à soutenir fermement l'Ukraine dans la défense de sa liberté et de son indépendance contre l'agression russe. Un responsable de l'administration a également noté que les États-Unis ont participé avec l'Ukraine à des discussions sur le cadre de son sommet de paix, mais a déclaré que la Maison Blanche "n'est pas au courant d'autres conversations avec l'Ukraine au sujet de négociations pour le moment".

Questions sur les effectifs Le président Joe Biden s'est intéressé de près à l'épuisement des forces militaires ukrainiennes, selon deux personnes au fait du dossier. "Les effectifs sont au cœur des préoccupations de l'administration en ce moment", a déclaré l'une d'entre elles. Les États-Unis et leurs alliés peuvent fournir des armes à l'Ukraine, mais s'ils n'ont pas de forces compétentes pour les utiliser, cela ne sert pas à grand-chose".

M. Biden a demandé au Congrès d'autoriser un financement supplémentaire pour l'Ukraine, mais, jusqu'à présent, cet effort n'a pas progressé en raison de la résistance de certains républicains du Congrès. La Maison Blanche a lié l'aide à l'Ukraine et à Israël dans sa demande la plus récente. Cette démarche est soutenue par certains républicains du Congrès, mais d'autres législateurs du GOP ont déclaré qu'ils ne voteraient que pour un programme d'aide destiné uniquement à Israël. Avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les responsables de la Maison-Blanche s'étaient publiquement déclarés convaincus qu'un financement supplémentaire pour l'Ukraine serait adopté par le Congrès avant la fin de l'année, tout en admettant en privé qu'il serait difficile d'y parvenir. M. Biden a rassuré les alliés des États-Unis en leur disant que le Congrès approuverait une aide supplémentaire pour l'Ukraine et a prévu de faire un discours important sur la question. Lorsque les terroristes du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, l'attention du président s'est portée sur le Moyen-Orient, et son discours sur l'Ukraine s'est transformé en un discours dans le bureau ovale sur les raisons pour lesquelles les États-Unis devraient soutenir financièrement l'Ukraine et Israël.

Poutine est-il prêt à négocier ? L'administration Biden n'a aucune indication que le président russe Vladimir Poutine est prêt à négocier avec l'Ukraine, ont déclaré deux responsables étatsuniens. Les responsables occidentaux estiment que M. Poutine croit toujours qu'il peut "attendre l'Occident" ou continuer à se battre jusqu'à ce que les États-Unis et leurs alliés perdent leur soutien interne au financement de l'Ukraine ou que la lutte pour approvisionner Kiev en armes et en munitions devienne trop coûteuse, ont déclaré les responsables. L'Ukraine et la Russie ont toutes deux du mal à maintenir leur approvisionnement en matériel militaire. La Russie a augmenté sa production d'obus d'artillerie et, au cours des deux prochaines années, pourrait être en mesure de produire 2 millions d'obus par an, selon un responsable occidental. Mais la Russie a tiré environ 10 millions d'obus en Ukraine l'année dernière, selon ce responsable, et devra donc compter sur d'autres pays. Selon le Pentagone, l'administration Biden a dépensé 43,9 milliards de dollars en aide à la sécurité de l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022. Selon un fonctionnaire étatsunien, il reste à l'administration environ 5 milliards de dollars à envoyer à l'Ukraine avant que l'argent ne soit épuisé. Il n'y aurait plus d'aide pour l'Ukraine si l'administration n'avait pas déclaré avoir trouvé une erreur comptable de 6,2 milliards de dollars suite à des mois de surévaluation de l'équipement envoyé à Kiev.

Le soutien de l'opinion publique s'effrite Les progrès de la contre-offensive ukrainienne ont été très lents et l'espoir de voir l'Ukraine réaliser des avancées significatives, y compris atteindre la côte près des lignes de front de la Russie, s'estompe. L'absence de progrès significatifs sur le champ de bataille en Ukraine n'aide pas à inverser la tendance à la baisse du soutien de l'opinion publique à l'envoi d'une aide supplémentaire, ont déclaré les responsables.



Un sondage Gallup publié cette semaine montre que le soutien à l'envoi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine diminue, 41 % des Etatsuniens estimant que les États-Unis en font trop pour aider Kiev. Il s'agit d'un changement significatif par rapport à il y a trois mois, lorsque 24 % des Etatsuniens étaient de cet avis. Le sondage a également révélé que 33 % des Etatsuniens pensent que les États-Unis font ce qu'il faut pour l'Ukraine, tandis que 25 % estiment qu'ils n'en font pas assez.



Le sentiment de l'opinion publique à l'égard de l'aide à l'Ukraine commence également à décliner en Europe.



Pour inciter M. Zelenskyy à envisager des négociations, l'OTAN pourrait offrir à Kiev des garanties de sécurité, même si l'Ukraine ne devient pas officiellement membre de l'Alliance, ont indiqué des responsables. De cette manière, les Ukrainiens pourraient être assurés que la Russie serait dissuadée d'envahir à nouveau le pays. En août, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes : "Nous ne pensons pas que le conflit soit dans une impasse". Au contraire, a déclaré M. Sullivan, l'Ukraine s'empare de territoires de manière "méthodique et systématique". Un responsable occidental a toutefois reconnu que les deux parties n'avaient pas beaucoup bougé depuis un certain temps et qu'avec l'arrivée du froid, il serait difficile pour l'Ukraine ou la Russie de sortir de ce schéma. Le fonctionnaire a déclaré que ce ne serait pas impossible, mais que ce serait difficile. Les responsables étatsuniens estiment également que la Russie tentera de frapper à nouveau les infrastructures critiques en Ukraine cet hiver, afin de forcer certains civils à endurer un hiver glacial sans chauffage ni électricité. Les responsables de l'administration s'attendent à ce que l'Ukraine demande plus de temps pour se battre sur le champ de bataille, notamment avec de nouveaux équipements plus lourds, "mais on a de plus en plus le sentiment qu'il est trop tard et qu'il est temps de conclure un accord", a déclaré l'ancien haut responsable de l'administration. Il n'est pas certain que l'Ukraine organise une nouvelle offensive de printemps.

Un haut fonctionnaire de l'administration a réfuté toute idée selon laquelle les États-Unis pousseraient l'Ukraine à entamer des pourparlers. Les Ukrainiens, a-t-il dit, "sont pressés par le temps, mais pas par la géopolitique".