Et puis Biden a tout gâché... encore une fois (MoA)

Et puis Biden a tout gâché... encore une fois Article originel : And Then Biden Blew It ... Again Moon of Alabama, 16.11.23

En juin, le secrétaire d'État étatsunien Anthony Blinken s'est rendu en Chine dans le cadre d'un voyage longuement souhaité. Vingt-quatre heures à peine après la publication d'une déclaration quelque peu positive sur la rencontre, M. Biden a tout gâché en qualifiant Xi Jinping de "dictateur".

Le gouvernement chinois n'a pas apprécié :

La porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié les remarques de M. Biden d'"extrêmement absurdes et irresponsables". S'exprimant lors d'une conférence de presse régulière mercredi, elle a déclaré que ces commentaires constituaient "une provocation politique ouverte" qui violait l'étiquette diplomatique.



Hier, le président chinois Xi Jinping a rencontré le président étatsunien Joe Biden près de San Francisco.

La porte-parole chinoise avait fixé l'ordre du jour :

Hua Chunying 华春莹 @SpokespersonCHN - 11:25 UTC - 16 nov 2023.

Le président Xi Jinping a noté qu'il existe deux options pour la Chine et les États-Unis à l'ère des transformations mondiales inédites depuis un siècle : L'une consiste à renforcer la solidarité et la coopération et à se donner la main pour relever les défis mondiaux et promouvoir la sécurité et la prospérité mondiales ; ...

... et l'autre consiste à s'accrocher à la mentalité de la somme nulle, à provoquer la rivalité et la confrontation, et à conduire le monde vers l'agitation et la division. Ces deux choix indiquent deux directions différentes qui décideront de l'avenir de l'humanité et de la planète Terre.