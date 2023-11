Etatsunafrique. Une enquête secrète du Pentagone a conclu que personne n'était responsable de l'attaque de drone qui a tué une femme et un enfant de 4 ans (The Intercept)

Une enquête secrète du Pentagone a conclu que personne n'était responsable de l'attaque de drone qui a tué une femme et un enfant de 4 ans

Article originel : Secret Pentagon Investigation Found No One at Fault in Drone Strike That Killed Woman and 4-Year-Old

Par Nick Turse

The Intercept, 12.11.23

Mogadiscio, SOMALIE - Mariam Shilow Muse est née au printemps. Lorsque des membres de sa famille venaient la voir, la petite fille de 4 ans aux yeux brillants se précipitait à travers la cour et au-delà de la clôture pour les accueillir. Lorsque son père rentrait à la maison, elle le couvrait de câlins.

Fin mars 2018, la mère de Mariam, Luul Dahir Mohamed, 22 ans, a prévu de rendre visite à son frère pour voir ses enfants pour la première fois, et Mariam a insisté pour venir rencontrer ses jeunes cousins. Le frère de Luul avait prévu de venir les chercher, mais Luul n'a pas pu le joindre par téléphone. Le matin du 1er avril, Mariam et elle ont donc été prises en charge par des hommes à bord d'un pick-up Toyota Hilux de couleur bordeaux.

L'après-midi même, alors que Qasim Dahir Mohamed, le frère de Luul, allait chercher sa sœur et sa nièce, il est passé devant la camionnette Toyota marron. Il a remarqué des matelas et des oreillers dans le lit et, à la dernière seconde, il a aperçu Luul, avec Mariam sur ses genoux, sur le siège passager. Il a fait un signe de la main et a klaxonné, mais le camion a continué à rouler.

Le téléphone de Qasim ne fonctionnant pas, il a décidé de se rendre à El Buur, où Luul et Mariam venaient de passer la nuit, pour voir d'autres membres de la famille avant de rentrer chez lui pour accueillir sa sœur et sa nièce. Quelques secondes après avoir atteint la maison, Qasim a entendu la première explosion, suivie d'une autre et, après une pause, d'une autre explosion...

Lire la suite