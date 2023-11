Frappes étatsuniennes et israéliennes sur la Syrie (AFP)

- AFP 09.11.23 Neuf morts dans des frappes américaines sur un site à Deir Ezzor lié à l'Iran Neuf personnes liées à des groupes soutenus par l'Iran ont été tuées jeudi dans une frappe américaine à Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH)....





- AFP 09.11.23 Syrie: trois combattants pro-iraniens tués par des raids israéliens près de Damas "Trois combattants pro-iraniens non syriens ont été tués lors de frappes israéliennes sur des fermes et d'autres sites appartenant au Hezbollah près d'Akraba et de Sayeda Zeinab"....