Gaza : L'OMS appelle à un cessez-le-feu alors que le nombre de décès d'enfants dépasse les 4000 (ICH)

Gaza : L'OMS appelle à un cessez-le-feu alors que le nombre de décès d'enfants dépasse les 4000 Article originel : Gaza: WHO calls for ceasefire as child death toll exceeds 4000 ICH, 7.11.23

Les responsables de la santé et de l'action humanitaire ont appelé à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", après 30 jours de conflit entre Israël et le Hamas et plus de 100 attaques contre des sites de soins de santé à Gaza.

Dans une lettre ouverte, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, et des responsables des Nations unies et d'organisations caritatives, dont Save the Children et Christian Aid, ont déclaré que la population de Gaza était "assiégée et attaquée, privée d'accès aux éléments essentiels à sa survie et bombardée dans ses maisons, ses abris, ses hôpitaux et ses lieux de culte".

Jusqu'à présent, plus de 9770 personnes ont été tuées à Gaza, dont 4008 enfants, et plus de 23 000 personnes ont été blessées.