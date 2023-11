Gaza : Une pause avant la tempête (The Cradle)

Les États-Unis et leurs alliés continueront à soutenir la guerre d’Israël contre Gaza après une brève trêve. Mais à mesure que les arguments en faveur du «génocide» se renforcent, les nouvelles puissances multipolaires devront affronter les anciens hégémons et leur chaos fondé sur des règles.



Alors que le monde crie au «génocide israélien», la Maison-Blanche de Biden se félicite de la prochaine trêve à Gaza qu’elle a contribué à négocier, comme si elle était en fait «sur le point» de remporter sa «plus grande victoire diplomatique».

Derrière ces discours d’autosatisfaction, l’administration américaine n’est pas du tout «méfiante à l’égard de la finalité de Netanyahou», elle l’approuve totalement – génocide compris – comme convenu à la Maison-Blanche moins de trois semaines avant le Déluge d’Al-Aqsa, lors d’une réunion du 20 septembre entre le président israélien Benjamin Netanyahou et les manipulateurs de Joe «La Momie» Biden.

La «trêve» négociée par les États-Unis et le Qatar, qui est censée entrer en vigueur cette semaine, n’est pas un cessez-le-feu. Il s’agit d’une opération de relations publiques visant à adoucir le génocide israélien et à remonter le moral des troupes en obtenant la libération de quelques dizaines de captifs. En outre, l’histoire montre qu’Israël ne respecte jamais les cessez-le-feu.

Comme on pouvait s’y attendre, ce qui inquiète vraiment l’administration américaine, c’est la «conséquence involontaire» de la trêve, qui «permettra aux journalistes d’avoir un accès plus large à Gaza et d’éclairer davantage la dévastation qui s’y produit et de retourner l’opinion publique contre Israël».

De vrais journalistes travaillent à Gaza 24/7, depuis le 7 octobre. Des dizaines d’entre eux ont été tués par la machine militaire israélienne dans ce que Reporters Sans Frontières appelle «l’un des bilans les plus meurtriers depuis un siècle».

Ces journalistes n’ont pas ménagé leurs efforts pour «éclairer la dévastation», un euphémisme pour désigner le génocide en cours, montré dans tous ses détails horribles au monde entier.

Même l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), lui-même attaqué sans relâche par Israël, a révélé – un peu docilement – qu’il s’agissait du «plus grand déplacement depuis 1948», d’un «exode» de la population palestinienne, la jeune génération étant «forcée de vivre les traumatismes de ses ancêtres ou de ses parents».

Quant à l’opinion publique dans tout le Sud mondial/Majorité mondiale, elle s’est «retournée» il y a longtemps contre l’extrémisme sioniste. Mais maintenant, la Minorité mondiale – les populations de l’Occident collectif – voient avec ravissement, horrifiés et amers qu’en seulement six semaines, les médias sociaux les ont révélés à ce que les médias grand public ont caché pendant des décennies. Il n’y aura pas de retour en arrière possible maintenant que la lumière est faite.



Un ancien État de l’apartheid ouvre la voie

Le gouvernement sud-africain a ouvert la voie, au niveau mondial, à une réaction appropriée face à un génocide en cours : le parlement a voté la fermeture de l’ambassade d’Israël, l’expulsion de l’ambassadeur israélien et la rupture des liens diplomatiques avec Tel-Aviv. Les Sud-Africains connaissent bien l’apartheid.

Comme d’autres critiques d’Israël, ils feraient bien de se méfier davantage à l’avenir. On peut s’attendre à tout : une épidémie de faux drapeaux «terra terra terra» menés par des services de renseignements étrangers, des catastrophes climatiques provoquées artificiellement, de fausses accusations de «violation des droits de l’homme», l’effondrement de la monnaie nationale, le rand, des cas de guerre juridique, des apoplexies atlantistes diverses, le sabotage de l’infrastructure énergétique. Et bien d’autres choses encore.

Plusieurs pays auraient déjà dû invoquer la Convention sur le génocide, étant donné que les politiciens et les fonctionnaires israéliens se sont vantés, officiellement, de raser Gaza et d’assiéger, d’affamer, de tuer et de transférer en masse sa population palestinienne. Aucun acteur géopolitique n’a osé jusqu’à présent.

L’Afrique du Sud, pour sa part, a eu le courage d’aller là où peu d’États musulmans et arabes se sont aventurés. En l’état actuel des choses, une grande partie du monde arabe – en particulier les États clients des États-Unis – se trouve toujours en territoire de marécage rhétorique.

La «trêve» négociée par le Qatar est arrivée au bon moment pour Washington. Elle a volé la vedette à la délégation des ministres des Affaires étrangères islamiques/arabes en tournée dans certaines capitales pour promouvoir leur plan en faveur d’un cessez-le-feu total à Gaza – et de négociations en vue de la création d’un État palestinien indépendant.

Ce groupe de contact pour Gaza, réunissant l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, la Turquie, l’Indonésie, le Nigéria et la Palestine, s’est d’abord arrêté à Pékin, où il a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, puis à Moscou, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il s’agissait sans aucun doute d’un exemple de BRICS 11 déjà en action – avant même qu’ils ne commencent leurs activités le 1er janvier 2024, sous la présidence russe.

La réunion avec Lavrov à Moscou s’est tenue en même temps qu’une session extraordinaire en ligne des BRICS sur la Palestine, convoquée par l’actuelle présidence sud-africaine. Le président Raïssi de l’Iran, dont le pays dirige l’Axe de résistance de la région et refuse toute relation avec Israël, a soutenu les initiatives sud-africaines et a appelé les États membres des BRICS à utiliser tous les outils politiques et économiques disponibles pour faire pression sur Tel-Aviv.



Il était également important d’entendre le président chinois Xi Jinping lui-même dire qu’«il ne peut y avoir de sécurité au Moyen-Orient sans une solution juste à la question de la Palestine».

Xi a souligné une fois de plus la nécessité d’une «solution à deux États», de la «restauration des droits nationaux légitimes de la Palestine» et de «l’établissement d’un État indépendant de Palestine». Tout cela devrait commencer par une conférence internationale.

Rien de tout cela n’est suffisant à ce stade – ni cette trêve temporaire, ni la promesse d’une future négociation. L’administration américaine, elle-même aux prises avec une réaction mondiale inattendue, a, au mieux, fait un bras de fer avec Tel-Aviv pour décréter une courte «pause» dans le génocide. Cela signifie que le carnage se poursuit après quelques jours.

Si cette trêve avait été un véritable «cessez-le-feu», dans lequel toutes les hostilités se seraient arrêtées et la machine de guerre israélienne se serait entièrement désengagée de la bande de Gaza, les options pour le lendemain seraient encore assez sombres. John Mearsheimer, spécialiste de la Realpolitik, a déjà tranché : une solution négociée pour Israël-Palestine est impossible.

Il suffit de jeter un coup d’œil rapide à la carte actuelle pour démontrer graphiquement que la solution à deux États – préconisée par tous, de la Chine à la Russie en passant par une grande partie du monde arabe – est morte. Un ensemble de bantoustans isolés ne pourra jamais former un État.

Saisissons tout leur gaz

Des bruits tonitruants ont couru à travers tout le spectre : avec l’avènement de plus en plus proche du pétroyuan, les Américains ont cruellement besoin de l’énergie de la Méditerranée orientale achetée et vendue en dollars américains – notamment les vastes réserves de gaz au large de la côte de Gaza.

C’est ainsi que le conseiller en sécurité énergétique de l’administration américaine a été déployé en Israël pour «discuter des plans potentiels de revitalisation économique de Gaza centrés sur les gisements de gaz naturel offshore non exploités» : quel bel euphémisme.

Mais si le gaz de Gaza est effectivement un vecteur crucial, Gaza, le territoire, est une nuisance. Ce qui compte vraiment pour Tel-Aviv, c’est de confisquer toutes les réserves de gaz palestiniennes et de les attribuer à de futurs clients préférentiels : l’UE.

Le corridor Inde-Moyen-Orient (IMEC) – en fait le corridor UE-Israël-Arabie saoudite-Émirats-Inde – a été conçu par Washington comme le véhicule parfait pour qu’Israël devienne une puissance énergétique de carrefour. Il s’agit d’un partenariat énergétique entre les États-Unis et Israël, négocié en dollars américains, qui remplacerait l’énergie russe vers l’UE et mettrait un terme à une éventuelle augmentation des exportations d’énergie iranienne vers l’Europe.

Nous revenons ici au principal échiquier du XXIe siècle : l’hégémon contre les BRICS.

Jusqu’à présent, Pékin a entretenu des relations stables avec Tel-Aviv, en investissant massivement dans les industries de haute technologie et les infrastructures israéliennes. Mais le pilonnage de Gaza par Israël pourrait changer la donne : aucun véritable souverain ne peut se prémunir contre un véritable génocide.

Parallèlement, quoi que l’Hégémon puisse inventer dans ses divers scénarios de guerre hybride et chaude contre les BRICS, la Chine et son Initiative Ceinture et Route (BRI) de plusieurs trillions de dollars, cela ne modifiera pas la trajectoire rationnelle et stratégiquement formulée de Pékin.



Cette analyse d’Eric Li est tout ce qu’il faut savoir sur ce qui nous attend. Pékin a tracé toutes les routes technologiques pertinentes à suivre dans les plans quinquennaux successifs, jusqu’en 2035. Dans ce cadre, la BRI doit être considérée comme une sorte d’ONU géoéconomique sans le G7. Si vous êtes en dehors de la BRI – et cela concerne, dans une large mesure, les anciens systèmes compradores et les élites – vous vous isolez du Sud mondial/Majorité mondiale.

Que reste-t-il donc de cette «pause» à Gaza ? La semaine prochaine, les lâches soutenus par l’Occident reprendront leur génocide contre les femmes et les enfants, et ils ne s’arrêteront pas avant un bon moment. La résistance palestinienne et les 800 000 civils palestiniens qui vivent encore dans le nord de Gaza – désormais encerclé de toutes parts par les troupes et les véhicules blindés israéliens – prouvent qu’ils sont désireux et capables de porter le fardeau de la lutte contre l’oppresseur israélien, non seulement pour la Palestine, mais aussi pour tous ceux qui ont une conscience, partout dans le monde.

Malgré le terrible prix à payer en sang, il y aura finalement une récompense : l’éviscération lente mais sûre de la construction impériale au Moyen-Orient.

Aucun récit des médias grand public, aucune opération de relations publiques visant à atténuer le génocide, aucune tentative de contenir le «retournement de l’opinion publique contre Israël» ne pourra jamais couvrir les crimes de guerre en série perpétrés par Israël et ses alliés dans la bande de Gaza. C’est peut-être exactement ce que le docteur – métaphysique ou autre – a ordonné pour l’humanité : une tragédie mondiale impérative, dont tout le monde doit être témoin, et qui nous transformera tous.

