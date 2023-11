Grâce au Hamas, Israël occupe le nord de Gaza

Soutien qatari au Hamas

Le Qatar est l’un des principaux bailleurs de fonds et alliés de l’organisation militante palestinienne Hamas. Le Qatar a transféré plus de 1,8 milliard de dollars au Hamas. En 2012, le Qatar a accueilli la direction du Hamas lorsque le chef du Hamas Khaled Meshal a quitté la Syrie pour le Qatar. L’actuel chef du Hamas, Ismail Haniyeh, réside à Doha depuis 2016 (Wikipedia).

- How Qatar Is Funding al-Qaeda -- and Why That Could Help the US ("Comment le Qatar finance Al-Qaïda -- et pourquoi cela pourrait aider les États-Unis") Fiscal Times / Yahoo Finance