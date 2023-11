L'armée U.S a déployé des milliers de soldats au Moyen-Orient depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais refuse de divulguer les bases militaires et les pays les accueillant (The Intercept)

Le Pentagone ne veut pas dire où il envoie des troupes étatsuniennes pour ne pas embarrasser les pays hôtes

Article originel : Pentagon Won’t Say Where It’s Sending U.S. Troops — to Avoid Embarrassing Host Nations

Par Ken Klippenstein

The Intercept, 16.11.23

Les experts estiment que les détails du renforcement rapide de l'armée étatsunienne depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza sont largement inconnus du public et risquent d'entraîner une guerre avec l'Iran.