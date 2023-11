L'hôpital Al-Shifa, les tunnels du Hamas et la propagande israélienne / En 1983 Israël a construit un bunker sous Al Shifa et engagé le Hamas pour fournir des gardes de sécurité (The Intercept)

L'hôpital Al-Shifa, les tunnels du Hamas et la propagande israélienne Article originel : Al-Shifa Hospital, Hamas’s Tunnels, and Israeli Propaganda Par Jeremy Scahill The Intercept, 21.11.23

Des morts et des blessés gisent dans la rue après les attaques israéliennes sur l'entrée de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, Gaza, le 3 novembre 2023. Photo : Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Israël et la Maison-Blanche, y compris le président Joe Biden, ont tous les deux misé sur leur crédibilité en affirmant qu'il y avait un énorme pistolet fumant sous l'hôpital Al-Shifa. Les États-Unis ont déclaré publiquement qu'ils ne s'appuyaient pas exclusivement sur Israël pour étayer leurs propres affirmations. Si l'on fait abstraction du fait que les États-Unis et Israël ont des antécédents aussi longs que la bande de Gaza en matière de mensonges sur les crimes présumés de leurs adversaires, la question essentielle n'est pas de savoir s'il existe un ou plusieurs tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, mais s'ils ont été utilisés à des fins militaires ou de combat par le Hamas, comme l'ont prétendu les États-Unis et Israël.

Alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 13 000 Palestiniens, dont plus de 5 500 enfants, la machine de propagande des Forces de défense israéliennes a cherché à utiliser l'hôpital Al-Shifa comme principale pièce à conviction pour justifier l'injustifiable. Il est clair que la stratégie israélienne est centrée sur la conviction que si les FDI peuvent convaincre le monde que le Hamas a utilisé l'hôpital comme base d'opérations militaires, tous les bombardements - les attaques contre les camps de réfugiés, les écoles et les hôpitaux - seront rétroactivement considérés comme des actes de guerre justes contre un ennemi terroriste.

Depuis les raids du 7 octobre menés par le Hamas en Israël, qui ont entraîné la mort de plus de 845 civils israéliens, ainsi que de quelque 350 soldats et policiers, et qui ont donné lieu à la prise en otage de plus de 240 personnes, les forces de défense israéliennes se sont concentrées sur l'infrastructure souterraine du Hamas. L'allégation d'Israël selon laquelle le principal quartier général du Hamas se trouvait dans ou sous le vaste complexe de l'hôpital Al-Shifa n'est pas nouvelle. Mais le zèle dont il fait preuve montre qu'Israël veut en faire le point central de son argumentation pour repousser les critiques de sa campagne aveugle de mort et de destruction de civils à Gaza. Israël a cherché à faire d'Al-Shifa un test de Rorschach dans sa guerre narrative et a accusé les journalistes, les Nations unies, les médecins et les infirmières de faire partie de la conspiration visant à cacher au monde l'utilisation par le Hamas de l'hôpital comme centre de commandement militaire.

Après avoir affirmé que l'hôpital Al-Shifa était en fait le Pentagone du Hamas - une thèse soutenue publiquement par l'administration Biden - les FDI ont publié leur première série de prétendues preuves, qui consistaient plus ou moins en une poignée de fusils automatiques, certains nichés derrière un appareil d'IRM, et une veste de combat commodément placée et portant le logo du Hamas. À l'exception des partisans les plus acharnés d'Israël, cet effort n'a convaincu pratiquement personne des affirmations générales sur l'importance d'Al-Shifa pour les opérations actuelles du Hamas. Après tout, les FDI avaient déjà montré au public un modèle vidéo 3D sophistiqué censé représenter un repaire souterrain avancé de commandement et de contrôle utilisé par le Hamas. La première tentative d'Israël pour vendre l'affaire est donc tombée à plat.