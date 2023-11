L'Occident colonial contre la Palestine. Des mercenaires occidentaux ayant servi le régiment Azov en Ukraine combattent à Gaza avec l'armée israélienne

Payé 3 900 euros par semaine pour appuyer l'armée israélienne. Cette activité de mercenaire, c'est celle de Pedro Díaz Flores, un Espagnol habitué de ce genre de mission et qui se trouve actuellement engagé dans la bande de Gaza, raconte le quotidien espagnol El Mundo...

... Engagé en Ukraine dans le sulfureux régiment Azov

Pedro Díaz Flores n'en est pas à son premier conflit. Celui qui a déjà servi en Irak et affirme avoir passé quatre ans dans l'armée espagnole était tout récemment engagé dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, au sein du sulfureux régiment ukrainien Azov, fondé par des néonazis, et où l'idéologie y est toujours présente.

Un conflit qui lui a valu, poursuit le quotidien espagnol, une tête mise à prix par la Russie pour 10 000 dollars et la fausse annonce de sa mort, suivie d'une annonce de ses funérailles dans son village espagnol.

En France, un signalement à la procureure de la République de Paris

L'armée ukrainienne a en effet fait la part belle aux mercenaires. Au 6 mars 2022, le ministre des Affaires étrangères de Kiev évaluait à 20 000 le nombre de volontaires étrangers qui avaient rejoint ses rangs, provenant de 52 pays.

L'article d'El Mundo pourrait par ailleurs avoir des conséquences en France. Le quotidien espagnol mentionne en effet, aux côtés du mercenaire espagnol, la présence d'Américains, d'Allemands et de Français. Une précision qui n'a pas échappé au député LFI Thomas Portes, qui indique dans un communiqué publié sur X, saisir "la Procureure de la République de Paris afin qu’une enquête soit ouverte"...