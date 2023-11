L’Ukraine se retire des zones clés de Donetsk tandis que Kiev est en proie à des troubles croissants (Sonar21)

L’Ukraine se retire des zones clés de Donetsk tandis que Kiev est en proie à des troubles croissants Par Larry Johnson A Son of the New American Revolution , 29.11.23

La carte ci-dessous montre deux zones clés – Avdiivka (qui se trouve autour du point rouge intitulé «tempête hivernale») et Klishchiivka (qui se trouve à la périphérie ouest de Bakhmout, juste en dessous du tag «Musée») – auxquelles l’Ukraine s’accroche avec ténacité depuis plus de 9 ans. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’Ukraine. Ses troupes se sont retirées de ces zones aujourd’hui sous la forte pression des forces russes. Cela devrait dissiper l’idée absurde qu’il y a une sorte d’impasse. Il n’en est rien. La Russie avance et l’Ukraine recule.

Outre les combats sur la ligne de front, des rapports font état d’une escalade des intrigues politiques, de la pagaille et de tentatives de «meurtre» à Kiev. Nous avons suivi la lutte pour le pouvoir entre le président Zelensky et le général Zaloujny, et des rumeurs circulent sur le fait que l’un ou l’autre sera évincé avant la fin de l’année. Aujourd’hui, nous avons la confirmation que quelqu’un a empoisonné l’épouse du chef des services de renseignement ukrainiens, Boudanov.

«Les informations sur l’empoisonnement diffusées par les médias ukrainiens «correspondent à la réalité», a-t-il déclaré en réponse à une question de la branche ukrainienne de Radio Liberty. L’épouse du chef des services de renseignement ukrainiens «suit actuellement un traitement, qui est en cours», a ajouté Yusov, en promettant de donner plus d’informations ultérieurement. Plus tard, l’ancien chef du service de renseignement extérieur ukrainien, Valeriy Kondratyuk, a déclaré à la radio ukrainienne NV que l’empoisonnement de Mme Boudanova avait été «causé par de l’arsenic et du mercure»».

La liste des suspects n’est pas sans rappeler le film «The Usual Suspects».

De nombreuses personnes et organisations ont des motivations. Un véritable «qui a fait ça». Naturellement, les médias ukrainiens ont immédiatement accusé les Russes de cet acte ignoble, postulant qu’il s’agissait d’une vengeance pour le rôle de Boudanov dans l’assassinat de Russes, parmi lesquels figuraient un journaliste et Daria Douguina. D’autres pointent du doigt l’équipe du général Zaloujny, car Boudanov est soupçonné d’être à l’origine de la mort récente du chef d’état-major de Zaloujny, tuée par une grenade d’anniversaire. Il y a aussi l’explication de la poupée gigogne russe, c’est-à-dire que tout cela a été mis en scène pour impliquer Zaloujny afin d’alimenter le mouvement visant à l’évincer. Si vous regardez de loin, c’est un excellent divertissement, à moins que vous ne soyez Joe Biden ou les membres de l’OTAN. Si vous faites partie de la hiérarchie ukrainienne, c’est plus qu’inquiétant. Rien ne détourne l’attention de la conduite d’une guerre comme le fait de semer la peur et la paranoïa parmi les dirigeants politiques et militaires.



source : A Son of the New American Revolution

Traduction Réseau International