La famille du Premier ministre britannique va gagner des milliards grâce au pétrole de Gaza (Vidéo)

Alors qu'Israël intensifie sa campagne sanglante et criminelle de nettoyage ethnique à Gaza, des manifestants pro-palestiniens et des commentateurs indépendants au Royaume-Uni s'interrogent sur le rejet par le premier ministre du pays d'un cessez-le-feu humanitaire indispensable qui permettrait de sauver d'innombrables vies.

Ces questions interviennent alors que le premier ministre britannique, Rishi Sunak, continue de rejeter les appels à un cessez-le-feu à Gaza et s'engage au contraire à soutenir sans faille le "droit d'Israël à se défendre contre les attaques terroristes".

Refusant de comprendre le contexte de l'oppression des Palestiniens par Israël depuis des décennies et ignorant les signaux d'alarme lancés par l'ONU et les ONG concernant le génocide en cours à Gaza, M. Sunak a au contraire réitéré son soutien à Israël et à son droit à "l'autodéfense".