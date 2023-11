La Grande-Bretagne impliquée dans le meurtre d'un médecin de Gaza parrainé par son ministère des affaires étrangères (The GrayZone)

La Grande-Bretagne impliquée dans le meurtre d'un médecin de Gaza parrainé par son ministère des affaires étrangères Article originel : Britain implicated in murder of Gaza doctor sponsored by its Foreign Office Par Kit Klarenberg The GrayZone, 14.11.23

Maisara AlRayyes was murdered along with his family by the so called "IDF" as part of more than 30 days long GENOCIDE against Palestinians in Gaza! The killing of maisara was supported by the stand… https://t.co/QGL05d9sKC pic.twitter.com/w07w3br2Oe

From Maisara’s closest friend Bahzad Al-Akhras to the cowards of @CheveningFCDO :

Le King's College, où Alrayyes a étudié la santé des femmes et des enfants en 2019, a publié une brève déclaration indiquant que le jeune homme et sa famille avaient été "tués", tout en refusant de nommer l'auteur de l'attentat. Le collège a noté que son travail avait été publié "dans un certain nombre de revues de haut niveau [...] et qu'il était très respecté et connu de ses collègues pour son dévouement à l'amélioration des soins de santé pour les femmes et les enfants dans les régions à faible revenu et touchées par la guerre".

Des collègues d'Alrayyes ont par la suite révélé que lui et sa famille avaient été assassinés à la suite de frappes aériennes israéliennes après avoir passé 30 heures coincés sous des décombres.

Dans les jours qui ont précédé leur mort, le médecin a envoyé un message à ses anciens camarades de classe du King's College :

"Ces derniers jours, je commence à me sentir plus terrifié que jamais. Je m'imagine sous les décombres et j'ai très peur de rester en vie sous les décombres".



Ses pires cauchemars ont été réalisés grâce, en grande partie, aux sponsors britanniques de sa bourse Chevening.



Le Britannique Cleverly rencontre Alrayyes et approuve la folie meurtrière d'Israël

La bourse Chevening est considérée comme une sorte de joyau de la couronne dans l'arsenal de la puissance douce de la Grande-Bretagne et comme un mécanisme essentiel pour promouvoir ses intérêts à l'étranger. Plus de 15 boursiers Chevening sont devenus chefs d'État, et Londres tient à promouvoir la réussite des anciens boursiers dans le monde entier. Un rapport du ministère des affaires étrangères sur l'amélioration de la perception de la Grande-Bretagne dans l'ex-Yougoslavie a révélé que Londres était "favorablement associée à l'éducation (universités, écoles, programme de bourses Chevening)".

Une bourse de journalisme Chevening a donc été mise à disposition dans chaque pays de la région, afin "d'améliorer la perception du Royaume-Uni auprès des participants, qui sont des personnes d'influence dans les Balkans occidentaux".

Alrayyes ayant rencontré sa fiancée, également titulaire d'une bourse Chevening, pendant ses études en Grande-Bretagne, Londres a été particulièrement séduite par son exemple. En septembre, il a fait partie d'un groupe restreint de diplômés qui ont pu rencontrer le ministre des affaires étrangères, James Cleverly, à Jérusalem.

Ces dirigeants britanniques n'ont pas fourni à M. Alrayyes la moindre mesure de protection lorsque le bombardement brutal de Gaza a commencé en octobre. Alors qu'il dormait chez lui avec sa famille, il est devenu la cible de l'armée israélienne. Mort, il est devenu un problème de relations publiques pour le ministère britannique des affaires étrangères qui l'avait autrefois parrainé.

M. Cleverly a rejeté à plusieurs reprises les appels à un cessez-le-feu à Gaza tout en insistant sur le fait que la Grande-Bretagne soutient ardemment le droit d'Israël à se "défendre" - un euphémisme pour appuyer l'assaut écrasant d'Israël. Interrogé sur le meurtre d'Alrayyes par la chaîne ITV, le ministre des affaires étrangères a marmonné sans enthousiasme :

"Chaque perte de vie est déchirante. Et il y a des Palestiniens et des Israéliens qui ont perdu la vie. C'est pourquoi nous nous efforçons d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza".



La Grande-Bretagne directement impliquée dans le massacre de Gaza

À tous égards, la mort horrible d'Alrayyes est un cauchemar pour Londres, notamment parce que le gouvernement britannique lui-même pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre. L'analyse de Declassified UK indique que depuis le 7 octobre, 33 vols de transport militaire se sont rendus à Tel Aviv depuis la vaste base aérienne britannique de Chypre. Le média n'a pu trouver aucune trace de voyages similaires avant le début de l'attaque contre Gaza. Un porte-parole du ministère de la défense a nié que les avions transportaient une "aide létale", mais s'est déclaré favorable à un "engagement diplomatique"....

