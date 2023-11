La Grande Réinitialisation Partie 2 - Un camp sans extérieur (Off Guardian)

La Grande Réinitialisation Partie 2 - Un camp sans extérieur Article originel : The Great Reset Part 2 – A Camp With No Outside Par Simon Elmer Off Guardian, 4.11.23

Ils dépendent tous de sa mise en place pour leur propre application et, à cet égard, c'est le plus important et celui auquel il faut le plus résister et qu'il faut le plus vaincre. Une certaine forme d'identité numérique est évoquée depuis un certain temps et, bien que tout le monde semble savoir de quoi il s'agit, il ne semble pas y avoir beaucoup d'opposition à sa mise en œuvre au Royaume-Uni, ce qui, à mon avis, indique qu'en réalité, nous ne la comprenons pas du tout.

Pendant le confinement du Royaume-Uni, l'identité numérique a été discutée en relation avec le China Health Pass, qui est maintenant pleinement opérationnel et lié au système chinois de crédit social, et qui, comme un feu de circulation, comporte trois signaux d'accès à différents aspects du domaine public et des services : vert pour la liberté d'accès ; orange pour un accès limité ou seulement à condition de fournir des preuves supplémentaires ou des actes de conformité (comme passer un test PCR) ; et rouge pour l'interdiction de tout, depuis l'obtention d'un prêt bancaire, l'accès à votre compte bancaire, l'utilisation des transports publics, le passage entre les zones d'une ville jusqu'à l'autorisation de quitter votre domicile lui-même. En Europe, de nombreux États membres de l'Union européenne ont imposé universellement ou partiellement - par exemple, aux membres de certains secteurs, tels que la santé, l'éducation, la police et d'autres services publics - l'utilisation du certificat numérique COVID de l'UE, connu collectivement sous le nom de "laissez-passer vert". Cette technologie a ensuite été reprise par l'Organisation mondiale de la santé qui, en juin 2023, en tandem avec la Commission européenne, a annoncé le Réseau mondial de certification en santé numérique de l'OMS, qu'elle a invité tous les États membres - y compris le Royaume-Uni - à adopter et à participer au développement.

Au Royaume-Uni même, nous avions le NHS COVID Pass, qui n'a jamais été appliqué comme une condition d'emploi, sauf pour les travailleurs du secteur des soins, mais que les entreprises privées étaient autorisées et encouragées à appliquer comme une condition d'emploi, d'accès à leurs locaux et d'utilisation de leurs services. En avril 2022, alors que les réglementations relatives au coronavirus étaient levées au Royaume-Uni, le ministère de la santé et des affaires sociales a attribué le contrat de 18 millions de livres sterling pour le développement du NHS COVID Pass à la société informatique danoise Netcompany Ltd. Le cahier des charges du projet stipulait ce qui suit :

Actuellement, le gouvernement britannique promeut l'identité numérique en termes de facilité d'accès, de plus grande commodité et de sécurité accrue. Ainsi, en vertu de la loi sur la sécurité en ligne de 2023, l'identité numérique sera une condition d'accès à l'internet, non pas pour censurer ce que nous pouvons voir, lire et écrire, mais pour protéger les enfants de la pornographie et des gangs de toiletteurs.

En vertu de la loi électorale de 2022, l'identité numérique sera obligatoire pour voter, non pas pour décourager davantage la participation du public au processus électoral, mais pour mettre fin au vote illégal. Il sera obligatoire de bénéficier du crédit universel ou, à l'avenir, du revenu de base universel, non pas pour obliger les immigrés et les chômeurs à se recycler et à travailler, mais pour mettre un terme aux demandes d'allocations frauduleuses. L'accès aux transports publics, aux soins médicaux, à l'éducation et à l'emploi sera obligatoire, non pas pour nous contrôler lorsque l'Organisation mondiale de la santé déclare une nouvelle pandémie, mais pour protéger la population des futures crises sanitaires. Il sera nécessaire de voyager et de se déplacer entre les États-nations et à l'intérieur du Royaume-Uni, non pas pour appliquer les restrictions de nos libertés imposées par l'Agenda 2030, mais pour mettre fin à l'immigration illégale au Royaume-Uni et sauver la planète de l'"ébullition mondiale". L'ouverture d'un compte bancaire sera obligatoire, non pas pour nous forcer à ouvrir un compte en livre numérique, mais pour mettre fin à la criminalité financière.



Et tout comme en Chine, le système de crédit social qui s'appuie sur l'identité numérique pour sa mise en œuvre ne sera pas limité aux individus, mais s'appliquera à la fois aux entreprises privées et aux institutions financées par des fonds publics. Les gestionnaires d'actifs américains comme BlackRock, par exemple, ont clairement indiqué que l'adhésion aux comportements inscrits dans les objectifs de développement durable des Nations unies et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise par lesquels ils sont mis en œuvre sont désormais une condition d'emploi, de prêt bancaire, d'investissement et d'autres aspects des affaires autrefois déterminés par les lois sur l'emploi et le commerce d'un État souverain ; et le contrôle et l'application du respect de ces nouvelles normes augmenteront de manière exponentielle avec le développement et l'expansion des systèmes d'identité numérique dans le monde entier...



