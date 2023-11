La guerre n'est pas terminée : Israël empêche les Palestiniens de retourner dans le nord de Gaza (Al Jazeera)

La guerre n'est pas terminée : Israël empêche les Palestiniens de retourner dans le nord de Gaza

Article originel ; ‘The war is not over’: Israel blocks Palestinians’ return to northern Gaza

Al Jazeera, 25.11.23



L'armée israélienne déconseille aux habitants de retourner dans le nord de la bande de Gaza, affirmant que "la guerre n'est pas terminée".