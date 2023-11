La plupart des importations d'armes d'Israël proviennent des États-Unis. Aujourd'hui, Joe Biden s'empresse d'envoyer encore plus d'armes (Vox)

La plupart des importations d'armes d'Israël proviennent des États-Unis. Aujourd'hui, Joe Biden s'empresse d'envoyer encore plus d'armes.

Article originel : Most of Israel’s weapons imports come from the US. Now Biden is rushing even more arms.

Par Jonathan Guyer

Vox, 18.11.23



À quoi ressemblent les armes que les États-Unis envoient à Israël "à la vitesse de la guerre" ?