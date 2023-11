La Russie et la Chine exigent un cessez-le-feu immédiat en vue d’une solution permanente en Palestine (Anadolu Agency)

La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ont présenté un avis commun sur un cessez-le-feu immédiat et la recherche d’une solution durable à Gaza, où se poursuivent les attaques intenses de l’armée israélienne.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour la septième fois en un mois environ au siège des Nations unies à New York, où la Russie et la Chine ont appelé à un cessez-le-feu urgent à Gaza et à la nécessité de trouver une solution radicale au conflit.

Après que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le directeur général du Croissant-Rouge palestinien, Marwan Gilani, ont évoqué la situation humanitaire à Gaza, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, a déclaré que la crise dans la bande de Gaza est «choquante».

«Il y a une véritable catastrophe humanitaire dans les territoires palestiniens, révélant une tragédie aux proportions mondiales. Les frappes aériennes israéliennes ont complètement détruit ou endommagé près de la moitié des bâtiments résidentiels et des bâtiments civils vitaux dans les zones d’infrastructures civiles», a déclaré Nebenzia.

L’ambassadeur de Russie a ajouté : «Nous soulignons une fois de plus l’escalade dangereuse et inacceptable du conflit. Nous pensons que le premier pas dans cette direction sera un cessez-le-feu immédiat dans la zone du conflit israélo-palestinien».

Nebenzia a indiqué qu’il ne peut y avoir d’espoir d’une paix durable au Moyen-Orient tant que le conflit israélo-palestinien n’est pas résolu.

«La solution à ce conflit ne doit en aucun cas être liée aux efforts visant à expulser les Palestiniens de leurs terres ancestrales», a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jung, a appelé Israël à mettre fin à la violence des colons en Cisjordanie occupée, et a également appelé les tiers à éviter les «deux poids, deux mesures».

«Nous appelons toutes les parties, en particulier les grandes puissances qui ont une influence unique sur les parties en conflit, à mettre de côté les considérations géopolitiques et les deux poids, deux mesures et à concentrer tous leurs efforts sur un cessez-le-feu et à la fin des hostilités», a déclaré Jung.

Et d’ajouter : «Nous exprimons notre profonde préoccupation et notre ferme opposition face à la violation flagrante du droit humanitaire international à Gaza. Nous appelons à la fin des punitions collectives contre les civils».

Concernant l’avenir de Gaza, l’ambassadeur chinois a affirmé «qu’aucune réglementation relative à Gaza ne peut être imposée au peuple palestinien, et aucune solution à la situation actuelle ne peut différer de la solution à deux États».

Pour sa part, le représentant permanent adjoint des États-Unis auprès des Nations unies, Robert Wood, a déclaré qu’Israël s’était engagé à cesser les combats chaque jour, avec un préavis de trois heures, afin d’acheminer l’aide humanitaire à Gaza.

Wood a déclaré : «Les Israéliens nous ont informés qu’il n’y aurait pas d’opération militaire dans ces zones pendant la période de trêve et que cette opération commencerait aujourd’hui, et nous exigeons que ces pauses soient mises en œuvre sans délai».

Il a ajouté : «Nous sommes tous d’accord sur le fait que davantage d’efforts doivent être déployés, notamment pour garantir que l’aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin».

Le diplomate américain a déclaré que «la douleur que subissent les deux parties dans la région ne peut être ignorée, soulignant, que la seule voie vers la paix est la solution à deux États».

S’exprimant lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le représentant permanent de la Palestine auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a appelé le Conseil à «arrêter le massacre» à Gaza.

Il a dit à propos d’Israël : «La seule option qu’ils nous offrent est la capitulation ou la mort».

Al-Mansour a critiqué la défense d’Israël alors qu’il «occupe, colonise et prive le peuple palestinien de tous ses droits».

Le délégué palestinien a expliqué que la raison qui a poussé Israël à arrêter les hostilités n’était «pas pour assurer la survie des gens, mais pour les forcer à fuir».