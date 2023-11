Le ballon d'essai des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine (MoA)

Le ballon d'essai des pourparlers de paix sur l'Ukraine

Article originel : The Ukraine Peace Talk Trial Balloon

Moon of Alabama, 4.11.23

Un ballon d'essai a été lancé en ligne sur le site de NBCnews. Il s'agit de tester la réaction du public à la reconnaissance prochaine par les États-Unis et l'OTAN de leur défaite en Ukraine :



U.S., European officials broach topic of peace negotiations with Ukraine, sources say - NBCnews - Nov 03 2023 (Des responsables étatsuniens et européens abordent le sujet des négociations de paix avec l'Ukraine, selon des sources - NBCnews - Nov 03 2023) WASHINGTON - Des responsables étatsuniens et européens ont commencé à discuter discrètement avec le gouvernement ukrainien de ce que pourraient impliquer d'éventuelles négociations de paix avec la Russie pour mettre fin à la guerre, selon un haut responsable étatsunien actuel et un ancien haut responsable étatsunien au fait de ces discussions.

Cela se produit la même semaine qu'un article du Time sur la réticence de Zelensky à considérer la situation réelle de l'Ukraine et à admettre sa défaite. La même semaine, The Economist a interviewé le général Zaluzny qui a parlé avec optimisme d'une impasse sur le front alors que son armée est sur le point de se désintégrer. Pris ensemble, ces trois articles pourraient bien faire partie d'une campagne de l'administration étatsunienne visant à reconnaître sa défaite en Ukraine tout en blâmant ses forces supplétives ukrainiennes pour les résultats de leur bévue.

Revenons à l'article de NBC : Les conversations ont porté sur les grandes lignes de ce que l'Ukraine devrait abandonner pour parvenir à un accord, ont déclaré les responsables. Certaines de ces discussions, qualifiées de délicates, ont eu lieu le mois dernier lors d'une réunion de représentants de plus de 50 pays soutenant l'Ukraine, y compris des membres de l'OTAN, connue sous le nom de Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, ont indiqué les responsables. Les discussions sont une reconnaissance de la dynamique militaire sur le terrain en Ukraine et de la dynamique politique aux États-Unis et en Europe, ont déclaré les responsables. Elles ont débuté alors que les responsables étatsuniens et européens s'inquiètent de l'impasse dans laquelle se trouve la guerre et de la possibilité de continuer à fournir de l'aide à l'Ukraine. Les responsables de l'administration Biden s'inquiètent également du fait que l'Ukraine manque de forces, alors que la Russie dispose d'une réserve apparemment inépuisable. L'Ukraine a également du mal à recruter et a récemment été le théâtre de protestations publiques concernant certaines exigences du président Volodymyr Zelenskyy en matière de conscription à durée indéterminée.

Le problème de l'armée ukrainienne est évident. Elle manque d'hommes et n'en a plus beaucoup à recruter. Il est difficile d'évaluer les pertes réelles de l'armée ukrainienne, mais je ne serais pas étonné d'apprendre qu'elles s'élèvent à environ 300 000 morts et plus de 500 000 blessés, dont beaucoup seront désormais handicapés.

Les inquiétudes concernant les effectifs de l'Ukraine sont enfin reconnues : Le président Joe Biden s'est intéressé de près à l'épuisement des forces militaires ukrainiennes, selon deux personnes au fait du dossier. "Les effectifs sont au cœur des préoccupations de l'administration en ce moment", a déclaré l'une d'entre elles. Les États-Unis et leurs alliés peuvent fournir à l'Ukraine des armes, a ajouté cette personne, "mais s'ils n'ont pas de forces compétentes pour les utiliser, cela ne sert pas à grand-chose".

La dernière phrase semble être tirée de l'article du Time qui disait : "Dans certaines branches de l'armée, le nombre d'hommes est inférieur à celui des femmes" : Dans certaines branches de l'armée, la pénurie de personnel est devenue encore plus grave que le déficit en armes et en munitions. L'un des proches collaborateurs de Zelensky me dit que même si les États-Unis et leurs alliés fournissent toutes les armes qu'ils ont promises, "nous n'avons pas les hommes pour les utiliser".

L'Ukraine elle-même détruit ses propres brigades plus rapidement qu'elle ne peut en créer de nouvelles : Ces derniers jours, des chars de la 47e brigade (Leo 2) et de la 10e brigade de montagne (T-64BM/BV) ont été vus et détruits près d'Avdiivka. Ces deux brigades venaient tout juste d'être massacrées au cours de leurs attaques désespérées sur le front sud. Il est insensé de jeter ce qui reste d'elles dans une nouvelle bataille sans les reconstituer. Toute l'expérience et les connaissances acquises par ces brigades seront perdues avec elles.

L'ensemble du corps intermédiaire professionnel de l'armée, les sergents et les jeunes officiers, ont pour la plupart été tués ou blessés. Sans eux, il est impossible de constituer de nouvelles forces.

L'article de NBC a fait la une des journaux en Ukraine (en russe), mais je n'ai pas encore trouvé de réactions ukrainiennes à ce sujet . Alors que je publiais cet article, une première réaction politique, un déni total, est apparue : Zelenskyy: There is no stalemate, and there will be no talks or concessions Zelensky : Il n'y a pas d'impasse et il n'y aura pas de négociations ou de concessions - UA Pravda - Nov 4 2023 Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne pense pas que la situation sur le front en Ukraine soit une impasse et a déclaré que l'Ukraine ne négocierait pas avec la Russie.

...

Citation de Zelensky : "Il ne s'agit pas d'une impasse. La Russie contrôle le ciel. Nous protégeons nos troupes. Personne [en Ukraine] ne veut jeter notre peuple [dans la bataille] comme le fait la Russie [...] Comment pouvons-nous surmonter cette situation ? Avec les F-16, nous devons attendre que nos hommes soient formés et qu'ils reviennent. Lorsqu'il y a une défense aérienne sur le front, nos soldats avancent et déploient l'équipement dont ils disposent.

Que dira-t-il lorsque les F-16, ces merveilles cinquantenaires, tomberont du ciel plus vite qu'ils n'y monteront ?

Des signes évidents montrent que le fossé entre les dirigeants politiques et militaires de l'Ukraine se creuse. Le président Zelensky, à la demande de son nouveau ministre de la défense, vient de révoquer le commandant des forces spéciales ukrainiennes et d'en installer un nouveau : Le général de division Viktor Khorenko ne connaît pas les raisons de son licenciement du poste de commandant des forces d'opérations spéciales. Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, n'a pas présenté de demande de licenciement.

Il est très inhabituel de licencier un officier sans la demande de son supérieur. Des coups de semonce ont également été tirés contre Zaluzny lui-même : President's Office advises Commander-in-Chief of Ukrainian Armed Forces not to publicise situation at front Le bureau du président conseille au commandant en chef des forces armées ukrainiennes de ne pas rendre publique la situation au front - UA Pravda - Nov 4 2023 Ihor Zhovkva, chef adjoint du bureau du président, commentant l'article de Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, pour The Economist, a déclaré que les militaires ne devraient pas faire connaître au public ce qui se passe au front.

...

Zhovkva a également déclaré que "l'un des chefs des bureaux des dirigeants" l'avait appelé après la publication de l'article en question. Ils m'ont simplement demandé, paniqués : "Que dois-je rapporter à mon chef ? Sommes-nous vraiment dans une impasse ? Est-ce que nous essayons d'obtenir cet effet avec cet article ?", a déclaré le représentant du cabinet du président.

L'article de NBC fixe même un délai à l'Ukraine pour admettre que la situation est terminée : Des responsables ont également déclaré en privé que l'Ukraine n'avait probablement que jusqu'à la fin de l'année ou peu après pour entamer des discussions plus urgentes sur les négociations de paix. Des responsables étatsuniens ont fait part de leur point de vue sur ce calendrier à leurs alliés européens.

La Russie acceptera probablement des pourparlers de paix. Mais elle exigera probablement plus que ce que l'Ukraine est prête à donner. Elle exigera au minimum le contrôle total des cinq oblasts qu'elle a annexés, dont la Crimée, et l'absence de relations avec l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Le parlement ukrainien actuel rejettera probablement ces demandes, ce qui entraînera d'autres exigences de la part de la Russie. Kiev n'a pas encore reconnu la réalité. L'État ukrainien est exsangue, tant financièrement que physiquement. Ses maîtres ont constaté que l'objectif qu'ils s'étaient fixé au début de la guerre - affaiblir la Russie - a abouti à l'inverse. La Russie dispose aujourd'hui d'une armée plus importante et mieux armée, avec une plus grande expérience de la guerre réelle que n'importe lequel de ses adversaires potentiels.

La Russie a gagné.