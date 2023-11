Le bunker de l'hôpital Al Shifa a été construit par Israël en 1983 selon Tablet (MoA)

Bunker de l'hôpital Shifa - Comment le sauraient-ils ?

Moon of Alabama, 15.11.23

Les grandes allégations :

Israel claim Hamas headquarters is hidden under the Shifa Hospital in Gaza ("Israël affirme que le quartier général du Hamas est caché sous l'hôpital Shifa à Gaza") - news.com.au - 31 octobre 2023

Israel-Gaza war: US says Hamas has command centre under Al-Shifa hospital ("La guerre Israël-Gaza : Les Etats-Unis affirment que le Hamas a un centre de commandement sous l'hôpital Al-Shifa") - BBC - 14 novembre 2023

Mais comment le sauraient-ils ?



Top Secret Hamas Command Bunker in Gaza Revealed ("Le bunker top secret du Hamas à Gaza révélé - Tablet - 29 juillet 2014 ( !!!)")

Si les Israéliens sont si sûrs de l'emplacement du bunker du Hamas, ce n'est pas parce qu'ils essaient de marquer des points en matière de propagande, ou parce qu'il a été mentionné à plusieurs reprises en passant par des journalistes occidentaux - mais parce qu'ils l'ont construit. En 1983, alors qu'Israël régnait encore sur Gaza, ils ont construit une salle d'opération souterraine sécurisée et un réseau de tunnels sous l'hôpital Shifa. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les sources de sécurité israéliennes sont si sûres qu'il existe un bunker de commandement principal du Hamas dans ou autour du grand sous-sol en ciment situé sous la zone du bâtiment 2 de l'hôpital, où les journalistes n'ont évidemment pas le droit d'entrer.

Je parie à 100 contre 1 qu'il n'y a rien du Hamas dans le bunker bien connu situé sous l'hôpital Shifa.