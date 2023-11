Jt de 20h de France 2. Reportage embarqué avec l'armée israélienne dans Gaza

Ce soir le Jt de 20h de France 2 par son envoyée spéciale, a présenté un reportage embarqué dans un char israélien patrouillant dans les rues de Gaza nord. Un reportage semblant plébisciter l'action de l'armée israélienne : - Guerre entre Israël et le Hamas : au cœur de l'offensive avec l'armée dans Gaza

Extrait :

"Il n'y a que deux ou trois kilomètres à parcourir, mais ils se feront en blindés. Une équipe du 20 Heures a pu embarquer avec les militaires israéliens, sous la première condition de ne pas dévoiler l'endroit précis de la destination. Par une minuscule ouverture, il est possible d'apercevoir la barrière de sécurité qui sépare Israël de Gaza. "Nous sommes en train d'entrer dans Gaza et nous prenons exactement le même chemin que celui que les terroristes ont pris pour venir en Israël, le 7 octobre dernier"...

...Des explosifs et des pièges dans les bâtiments

À Betanoun, la ville la plus proche d'Israël, l'ampleur des destructions et les bruits d'explosion impressionnent. Le colonel Ivry Elbaz dirige la brigade de 3 000 hommes. "Dans tous les deux ou trois bâtiments, selon nos calculs, il y a des explosifs, des pièges", affirme le colonel. L'un de ces pièges a explosé dans une maison en feu, le Hamas savait que l'armée israélienne passait forcément ici pour entrer à Gaza. Raids aériens, artilleries, le tracé des rues n'existe plus vraiment à Betanoun...."