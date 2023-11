Le masque est tombé : le roi Charles soutient Israël (MintPress News)

Le masque est tombé : le roi Charles soutient Israël

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 2.11.23

un des développements les plus extraordinaires – et pourtant passés inaperçus – depuis le début de l’attaque génocidaire d’Israël contre Gaza a été l’abandon éhonté par la monarchie britannique de toute prétention de « neutralité politique ». La reine Elizabeth II, du moins publiquement, s'est strictement abstenue de commenter l'actualité ou de donner la plus vague apparence de prendre un « parti » particulier sur une question quelconque tout au long de ses 70 ans de règne. Cependant, son héritier récemment couronné a entièrement réduit cette convention en cendres. Quelques heures après le début de l’opération Al-Aqsa Flood, le roi Charles a vicieusement condamné le Hamas, se disant « profondément affligé » et « consterné » par les « horreurs infligées » par le groupe et ses « actes de terrorisme barbares ». Le Hamas n’est pas reconnu comme une entité terroriste par la majorité des pays, et même la BBC – qui a sans relâche fabriqué le consentement au génocide à Gaza depuis le début des violences – rejette l’utilisation de cette désignation chargée et politisée. Au cours de son long mandat de prince de Galles, Charles s'est mêlé invétéré de la politique intérieure et étrangère du gouvernement britannique d'une manière qui était souvent loin d'être discrète. Pourtant, il est resté largement silencieux depuis qu’il est devenu discrètement roi en septembre 2022, puis officiellement couronné en mai de cette année. Ses déclarations publiques sont donc très significatives et, qui plus est, ne semblent représenter que la pointe d'une intervention beaucoup plus vaste. Le Daily Telegraph a rapporté que, dans les coulisses, le roi Charles « fait pression pour la paix au Moyen-Orient » en utilisant le « soft power ». Si tel est le cas, ces efforts ont jusqu’à présent lamentablement échoué. Le déchaînement meurtrier d'Israël à Gaza n'a fait que s'accentuer en brutalité depuis qu'il a commencé, le nombre de morts s'alourdissant par centaines chaque jour alors que les infrastructures civiles sont rasées par une attaque aérienne inexorable. Pendant ce temps, la menace d’une véritable invasion terrestre se profile toujours. En tant que tel, il est tout à fait raisonnable de se demander si la vision de Charles de « paix » à Gaza est, en fait, une Palestine complètement purgée de ses Palestiniens et s’il a d’une manière ou d’une autre encouragé le gouvernement d’occupation de Benjamin Netanyahu dans sa nouvelle tentative de recréer la paix. Nakba. Comme nous le verrons, le roi soutient pleinement le sionisme et les objectifs génocidaires de l’idéologie, et l’armée, les agences de renseignement et le gouvernement britanniques agissent de manière fiable selon ses ordres et selon ses souhaits. « Un problème pour les Palestiniens » La reine Elizabeth II n'a jamais visité Israël. Il a été largement spéculé que le ministère des Affaires étrangères lui avait déconseillé de le faire par crainte des boycotts arabes des produits britanniques et des embargos pétroliers, qui avaient paralysé l'économie du pays à la fin de 1973. Pourtant, il a été suggéré dans certains milieux qu'elle abritait en privé sympathie pour les Palestiniens et abhorrait la violence sioniste envers les Arabes. En janvier 2020 , alors que sa santé se détériorait rapidement, Charles a assumé ses responsabilités de visite officielle à l'étranger en tant que chef d'État britannique de facto, et parmi ses premières escales se trouvait Israël. Ce n'était pas la première fois qu'il voyageait dans le pays. Auparavant, il avait assisté en privé aux funérailles des anciens dirigeants israéliens Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Sa présence à ces deux occasions était un secret bien gardé. Pendant son voyage, Charles a déclaré que son « souhait le plus cher était que l’avenir apporte la liberté, la justice et l’égalité à tous les Palestiniens ». Pourtant, les détails de ses visites antérieures suggèrent que cette déclaration n'était pas sincère. En 2016, alors qu'il assistait aux funérailles de Peres, il s'est également rendu sur les tombes de sa grand-mère, la princesse Alice, et de sa tante, la grande-duchesse Elisabeth, dans un petit cimetière chrétien du Mont des Oliviers à Jérusalem, près du plus grand cimetière juif du monde. Tous deux étaient des sionistes chrétiens et leur désir d’être enterrés sur le Mont reflète son importance pour le mouvement. Bien qu'elle se situe dans une partie de la ville revendiquée par les Arabes comme Jérusalem-Est et reconnue par plusieurs pays comme la capitale de la Palestine, elle est considérée comme l'un des sites juifs les plus saints du monde et citée par les sionistes comme la preuve essentielle que le territoire comprenant Israël telle que décrite dans la Bible, est la patrie exclusive des Juifs. Le Jerusalem Post a qualifié avec approbation les sympathies sionistes chrétiennes de Charles et ses liens familiaux avec le Mont « un problème pour les Palestiniens », arguant que le roi a par conséquent une conception claire de « à qui appartiennent la ville et le pays ». Pendant ce temps, le Times of Israel l’ a salué comme « un ami » des Juifs « ayant des liens spéciaux et historiques avec Israël ». L’un de ces liens était une amitié de longue date et extrêmement étroite avec l’ancien grand rabbin britannique et président de l’Appel juif uni pour Israël (UJIA), Jonathan Sacks. À sa mort en novembre 2020, Charles l'a salué comme « un leader dont la sagesse, l'érudition et l'humanité étaient sans égal » : C'est avec la plus profonde tristesse personnelle que j'ai appris le décès du rabbin Lord Sacks. Avec son décès, la communauté juive, notre nation et le monde entier ont perdu un leader dont la sagesse, l’érudition et l’humanité étaient sans égal. »

L e prince Charles de l'époque s'adresse aux invités lors d'un dîner d'hommage à Lord Sacks, le 24 juin 2013. Lewis Whyld | PA Wire[/caption] L'UJIA est l'une des trois institutions nationales d'Israël et gère un certain nombre de programmes pour former les Juifs du monde entier à faire avancer les intérêts sionistes, en commençant dans les écoles primaires . Sacks était un fervent défenseur d'un effort similaire du gouvernement israélien, connu sous le nom de Birthright, en vertu duquel toute personne dans le monde âgée de 18 à 26 ans et pouvant prouver son héritage juif se voit accorder un voyage tous frais payés en Israël pour côtoyer les forces d'occupation et être inondée. avec la propagande sioniste et favoriser un lien personnel avec le pays. Bien que très controversé , Sacks considérait Birthright « peut-être comme la plus grande innovation dans la vie juive du dernier quart de siècle » pour « renforcer les liens [des participants] avec la terre, l’État et le peuple d’Israël ». Ses tentatives d’endoctrinement des enfants dans le sionisme se sont étendues jusqu’à siéger au conseil d’administration de One Voice, un groupe de pression anti-BDS astroturf ciblant les écoles. Avec des amis comme Sacks, le roi Charles est sans aucun doute très attaché à l’appartenance de Jérusalem. « Serviteur obéissant » La question reste ouverte de savoir si l’affinité du monarque pour Israël explique d’une manière ou d’une autre l’abandon par le gouvernement britannique de sa sympathie historique pour le monde arabe et son accommodement moderne avec le sionisme. Un mensonge universellement entretenu par les grands médias est que les pouvoirs de la monarchie britannique au XXIe siècle sont purement cérémoniaux. Même si l'expression obséquieuse « le gouvernement de Sa Majesté » peut encore être utilisée de manière libérale, l'époque où un roi ou une reine pouvait annuler la volonté du Parlement est révolue depuis longtemps , prétend-on. En réalité, une procédure peu connue connue sous le nom de « consentement de la reine » signifie que le gouvernement britannique doit obtenir l'assentiment du roi ou de la reine aux lois envisagées avant même qu'elles puissent être soumises au vote parlementaire. De plus, en vertu de cette convention, les monarques sont alertés chaque fois qu'une législation susceptible de porter atteinte à la prérogative royale ou aux intérêts privés de la Couronne britannique est en vue. Cette stipulation produit non seulement un effet dissuasif prononcé sur toutes les lois et réglementations élaborées par les gouvernements élus, mais modifie fréquemment leur composition de manière plus ou moins grande. Par exemple, en février 2021, il a été révélé que dans les années 1970, la reine Elizabeth II avait fait pression sur les ministres du gouvernement pour qu’ils modifient la législation sur la transparence afin de cacher au public sa richesse « embarrassante ». En conséquence, une clause a été insérée accordant aux sociétés utilisées par les « chefs d’État » des exemptions de divulgation financière. La véritable ampleur de sa richesse reste inconnue, même si elle a été estimée à des centaines de millions de livres sterling. Le « consentement de la reine » n'est pas le seul mécanisme de contrôle politique dont dispose la famille royale britannique. En mai 2015, plus de deux douzaines de communications privées entre le prince Charles de l’époque et les ministres britanniques ont été publiées après une lutte juridique qui a duré dix ans. Les gouvernements successifs ont dilapidé des centaines de milliers de livres sterling pour préserver la confidentialité de ces lettres. Le contenu montrait que Charles, en violation flagrante de la « neutralité politique », avait régulièrement adressé des pétitions aux représentants élus sur des sujets allant de la guerre en Irak aux médecines alternatives pendant de nombreuses années. Dans un message, l'héritier du trône britannique de l'époque a ouvertement averti un ministre de la Santé que « des poules reviendraient se percher » dans leur département si le réaménagement d'un hôpital – dans lequel l'association caritative d'architecture du prince avait un intérêt – n'était pas accéléré. Cependant, Charles ne comptait généralement pas sur les menaces. Les représentants du gouvernement étaient généralement disposés à se retourner obséquieusement chaque fois que – et comme – il le leur ordonnait.

En réponse à une intervention royale secrète, le Premier ministre Tony Blair a déclaré onctueusement à Charles : « J'apprécie toujours et j'attends avec impatience vos opinions. » Dans un autre, un secrétaire à l'Éducation a signé avec flagornerie : « J'ai l'honneur d'être le serviteur le plus humble et le plus obéissant de Votre Altesse Royale. » La publication de ces lettres a laissé penser que Charles serait beaucoup plus franc et ouvertement intrusif que sa mère ostensiblement taciturne lors de son accession au trône. Jusqu’à ce que le Hamas frappe Israël, ces tendances n’étaient pas encore apparues publiquement. Il est cependant quelque peu inconcevable que depuis son couronnement, il ne se soit pas immiscé dans la politique britannique d’une manière ou d’une autre. Nous n'avons aucun moyen de le savoir, car en 2010, la loi britannique sur la liberté d'information a été modifiée pour accorder une « exemption absolue » pour toutes les demandes liées à la famille royale. Les connivences de la royauté britannique sont également protégées par la loi dans tout le Commonwealth. En 2020, après quatre ans de bataille juridique, le gouvernement australien a publié une correspondance révélant le rôle déterminant de la reine Elizabeth II dans l'éviction du premier ministre radical de gauche de Canberra, Gough Whitlam, en novembre 1975. Les journaux ont montré que le prince de l'époque Charles était l'un des principaux conspirateurs du coup d'État, se coordonnant directement avec le gouverneur britannique John Kerr – qui a limogé le Premier ministre – avant, pendant et après. Six mois plus tard, le roi d’honneur écrivit à Kerr : Je voulais que vous sachiez que j'apprécie ce que vous faites et que j'admire énormément la façon dont vous vous êtes acquitté de vos fonctions nombreuses et variées. S'il vous plaît, ne perdez pas courage. Ce que vous avez fait l’année dernière était juste et courageux.