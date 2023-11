Le programme secret de Transparency International : un pion dans le jeu du renseignement occidental (The Intercept)

Le 24 juillet, il a été révélé que la branche néo-zélandaise de Transparency International avait fait appel aux conseils spécialisés de certaines des sociétés de lobbying les plus importantes et les plus notoires du pays pour améliorer les normes éthiques dans le secteur du lobbying politique et corporatif. Un homme d'affaires local, qui avait proposé de manière indépendante d'aider TINZ à assainir le secteur, a dénoncé la situation. Exprimant leur « étonnement », ils ont comparé la consultation menée par TINZ auprès de lobbyistes de haut rang sur la manière de nettoyer leur propre industrie comme « la police recrutant des membres de gangs pour déterminer de nouvelles règles sur la poursuite des conducteurs en fuite ». Pourtant, quiconque connaît l’histoire de Transparency International ne serait guère surpris. Fondée par des apparatchiks de la Banque mondiale en 1993, Transparency International (TI) a sans relâche dénoncé la corruption du secteur public dans les pays du Sud, tout en laissant sans examen la criminalité soutenue par le gouvernement dans les pays riches. En d’autres termes, c’est un moyen de perpétuer la privatisation à l’étranger au profit des investisseurs occidentaux. En conséquence, l’organisation est financée par un grand nombre de grandes entreprises, y compris des entreprises impliquées dans la corruption à l’échelle industrielle et l’évasion fiscale, comme Google , Microsoft et Siemens . Les grands médias ne soumettent jamais Transparency International ou son douteux Baromètre mondial de la corruption et son Indice de perception de la corruption à un examen critique, accordant invariablement une place importante aux publications et déclarations régulières de l'organisation. Néanmoins, un reportage sur la controverse TINZ publié par la radio publique néo-zélandaise contenait une révélation remarquable. Il a été noté que la division recevait un financement important de plusieurs sources gouvernementales locales, notamment les équivalents de Canberra de la CIA et de la NSA, le Service de renseignement de sécurité et le Bureau de sécurité des communications du gouvernement. Le PDG de TINZ a défendu ce parrainage, affirmant que les agences d'espionnage « ont tout intérêt à lutter contre la corruption – c'est l'un de leurs principaux problèmes, ce qu'elles font ». Les services de renseignement occidentaux se sont en effet fortement concentrés sur la « lutte contre la corruption » ces dernières années. Comme nous le verrons cependant, l’objectif est de transformer cette question en arme afin de diaboliser et de déstabiliser les gouvernements « ennemis » et peut-être même de fomenter un changement de régime. Souvent aussi, Transparency International a joué un rôle de premier plan dans ces efforts.

« Complexe et controversé » En 2013, TI a publié son premier indice anti-corruption de défense gouvernementale, mesurant les niveaux de corruption présumée dans les secteurs de la défense et les forces armées de 82 pays. De nombreux gouvernements mal classés ont critiqué les résultats et la méthodologie du rapport, selon laquelle 77 « questions techniques » ont été posées aux fonctionnaires locaux et aux représentants de groupes de réflexion et d’universités. Comme Mark Pyman, alors responsable du programme de défense et de sécurité de TI UK, l'a expliqué en réponse , le simple fait de ne pas répondre à ces questions suffisait à attribuer une note négative à un pays. Ces questions allaient de frivoles – comme celle de savoir si les chefs de la défense d'un pays « s'engagent publiquement » à lutter contre la corruption – à des interrogations intensives sur les opérations et les achats militaires. Il est tout à fait compréhensible que les responsables du gouvernement du Venezuela, par exemple – parmi les pays les moins performants de l’indice cette année-là – se méfient beaucoup de telles approches. Ces inquiétudes seraient sans aucun doute maximisées si le programme de défense et de sécurité de TI était alors financé par l'OTAN et un certain nombre de gouvernements occidentaux. Depuis lors, même si elle n’a pas généré beaucoup de couverture médiatique, elle est devenue une division autonome de TI, avec son propre site Internet , publiant un flux constant de rapports sur les questions de corruption dans le secteur international de la défense. Ces publications déploient une rhétorique noble et identifient fréquemment des questions et des problèmes très graves. Mais leurs recommandations visent généralement à rendre l’art de l’invasion et du meurtre plus efficace , à garantir que les armes, technologies et compétences des États de l’OTAN ne soient pas accessibles aux « mauvais » gouvernements, et à encourager une surveillance étatique légèrement renforcée dans certains domaines, tels que sociétés militaires privées. Et seulement alors, parce que les gouvernements occidentaux pourraient perdre de l’argent et que leurs « intérêts de politique étrangère » pourraient être menacés.

Il est essentiel de prendre en compte ce contexte, dans la mesure où le programme de défense et de sécurité de TI UK entretient des relations formelles, bien que largement dissimulées, avec la 77e Brigade, la division de guerre psychologique de l'armée britannique. L'édition hiver 2017 de Corruption Cable , le bulletin d'information trimestriel de TI UK, comporte une section dédiée à ce lien suspect, à travers lequel des membres de l'unité militaire obscure et très controversée sont régulièrement détachés auprès du programme pendant un an. Un détaché de la 77e Brigade a été longuement cité faisant l’éloge du programme, qui offre « des opportunités [qui] s’étendent au-delà du travail lié à l’armée ». Cela comprenait la production de matériel pour « des études de cas, des rapports et des modules pédagogiques » :

L'indice de risque de corruption de Transparency International se concentre fortement sur l'atténuation des risques pour les « intérêts de politique étrangère »[/caption] Les mesures visant à freiner sérieusement les excès innés les plus dangereux de l'industrie internationale de l'armement, et encore moins à prévenir les conflits en premier lieu, ne sont jamais à l'ordre du jour. . De plus, tout comme TI a un angle mort face à la corruption du secteur privé occidental, TI Defence and Security néglige également de manière incongrue la corruption et la méchanceté tout à fait routinières auxquelles se livrent les gouvernements américains et européens et les sous-traitants de la défense pour commercialiser et vendre des produits mortels à l’étranger. Mark Pyman lui-même a exprimé très clairement ce programme en 2007, alors que la fureur suscitée par l’accord sur les armes à Al-Yammah atteignait son paroxysme. Signé au milieu des années 1980 entre la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite, cet accord reste le plus important accord d'exportation d'armes jamais conclu entre la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite, rapportant depuis à Londres 600 000 barils de pétrole brut et à BAE Systems plusieurs milliards de livres sterling. Les représentants du gouvernement des deux côtés – ainsi que leurs proches – ont profité indûment de l’accord, mais plusieurs enquêtes criminelles ont été sabordées. Pyman a écrit au « Guardian » cette année-là , arguant qu'un « comité conjoint saoudo-britannique » chargé d'examiner les relations de défense des deux pays devrait être fondé. Mais « une approche tournée vers l’avenir » et uniquement soucieuse de « garantir la probité » des futurs contrats d’armement. Il a activement mis en garde contre le fait de « parcourir l'histoire » de l'affaire « complexe et controversée » d'Al-Yammah, car cela « pourrait bien avoir un résultat sans substance ». Pendant ce temps, à ce jour, les sites officiels de nombreuses ambassades britanniques à l’étranger encouragent ouvertement les marchands d’armes locaux à commercer avec les marchés locaux et offrent des conseils sur « comment y faire des affaires ». Cela s'étend à la mise à disposition de contacts, d'informations privilégiées sur le marché et même de la résidence privée de l'ambassadeur britannique pour des déjeuners d'affaires et des réceptions « avec des dirigeants ciblés du gouvernement et/ou d'entités privées » du secteur de la défense. Le tout moyennant des frais appropriés, bien sûr.

Le « câble sur la corruption » de Transparency International de 2017 fait l'éloge de la controversée 77e brigade britannique.[/caption] Cela semble assez sain, même si, comme l'a ouvertement déclaré le détaché, les principales composantes de la 77e brigade comprennent les principales divisions médiatiques et d'opérations psychologiques du renseignement militaire britannique. À ce titre, ont-ils ajouté, l’unité se préoccupe « d’utiliser des engagements non létaux et des leviers non militaires pour adapter les comportements des forces opposées et des adversaires ». Comme cela a été révélé lors de la pandémie de COVID-19, ces « forces et adversaires » incluent les médias sociaux moyens du monde entier, dont l’unité cherche à « adapter » les perceptions et le comportement par la propagande, la manipulation et le subterfuge informationnel. Il semble presque inévitable que les connaissances acquises par les agents de la 77e Brigade pendant leur détachement auprès de TI – qui peuvent inclure les réponses aux questions de l’Indice anti-corruption de la défense gouvernementale fournies par des responsables étrangers de la défense – soient exploitées à des fins de guerre psychologique. Cette analyse est renforcée par une série de fuites de documents liés au fonctionnement interne d’Integrity Initiative, une unité de propagande noire du renseignement britannique. Parmi les journaux figure une proposition de programme financé par le gouvernement dénonçant la corruption de l'État dans les Balkans occidentaux, qui nomme nul autre que Mark Pyman aux côtés d'un brigadier de l'armée britannique qui a fondé la division Défense et Sécurité de TI, et de deux vétérans de la 77e Brigade, dont son fondateur. et chef Alex Aiken, en tant que personnel potentiel du projet. La biographie d'Aiken indique qu'il était personnellement responsable de « l'établissement de la relation stratégique avec Transparency International », une indication claire de la valeur et de l'importance du programme de détachement aux plus hauts niveaux de l'armée britannique et de la 77e brigade. Euan Grant, agent de l'Integrity Initiative, a également été proposé pour le projet. D’autres fichiers divulgués indiquent qu’il a concocté une variété de plans de grande envergure pour des « opérations d’information », révélant la prétendue corruption de l’État et des entreprises russes. [identifiant de légende="attachment_285634" align="aligncenter" width="900"] Source | Armée britannique[/caption] Un projet consistait à obtenir des renseignements préjudiciables sur les activités du crime organisé russe auprès de grandes institutions financières, puis à en rendre public le résultat via un certain nombre de sources, telles que des journalistes de grandes publications et les producteurs de l'émission télévisée à succès McMafia, mais " surtout »la 77e Brigade. L'une des sources d'information proposées par Grant était HSBC, une grande banque britannique liée à toutes les formes de corruption et de malversations imaginables à l'échelle mondiale. Par coïncidence, ses contacts là-bas comprenaient d’anciens responsables du MI5 et du MI6.

Garçons du Brésil

On pourrait affirmer que même si la corruption des gouvernements, des entreprises, des organisations et des individus est révélée via les « opérations d’information » des agences de renseignement, la fin justifie les moyens. Après tout, la corruption est un crime grave dont les auteurs devraient toujours être tenus responsables dans toute la rigueur de la loi, mais ils le sont rarement. Pourtant, l’appétit du public et des médias pour de justes défenestrations de fonctionnaires corrompus peut facilement être exploité à des fins malveillantes. C’est précisément la raison pour laquelle les agences de renseignement occidentales ont cherché avec tant de détermination à susciter un tel appétit pendant de nombreuses années. En novembre 2009, le quatrième congrès de l'Association des agents de la police fédérale brésilienne a été convoqué . Parmi les intervenants figurait le juge Sergio Moro, une célébrité mineure pour son rôle récent dans la répression d'une importante opération de blanchiment d'argent, qui a dirigé un panel sur la « Lutte contre la corruption et le crime organisé ». Il a plaidé en faveur de changements dans la loi et d'une plus grande autonomie judiciaire pour faciliter les poursuites. de la criminalité en col blanc dans le pays. Était également présente la procureure américaine Karine Moreno-Taxman, qui travaillait alors à l'ambassade américaine au Brésil. Elle a dirigé un panel plaidant pour que les autorités brésiliennes maintiennent un système informel de collaboration avec leurs homologues américains, contournant les structures de coopération formelles énoncées dans les traités internationaux. En cours de route, elle a souligné la nécessité de manipuler l’opinion publique dans les poursuites contre des personnalités de premier plan afin de susciter le dégoût des personnes faisant l’objet d’une enquête :

La société doit sentir que cette personne a réellement abusé de son travail et exiger qu'elle soit condamnée. Si vous ne parvenez pas à faire tomber cette personne, ne menez pas d’enquête.

Cinq ans plus tard, Moro et Moreno-Taxman étaient des figures clés de l'opération Lava Jato. Présenté publiquement comme une croisade anti-corruption annonçant une nouvelle aube au Brésil, où la démocratie et l’État de droit régnaient en maîtres, il s’agissait en réalité d’une fraude dirigée par la CIA, le FBI et le ministère américain de la Justice (DoJ). L'objectif était de détruire les entreprises les plus rentables du pays et d'empêcher la gauche de reprendre le pouvoir.

Pendant des années, les procureurs de Lava Jato – tous diplômés des programmes de formation du FBI et du DoJ – ainsi que Moro, qui a supervisé l'effort, ont été salués par les journalistes et les responsables occidentaux. Moro a même été nommé l'une des « 100 personnes les plus influentes » du Time Magazine en 2016 . En décembre de la même année, TI a décerné à l’équipe de Lava Jato son « Prix anti-corruption » annuel, qui « honore des individus et des organisations remarquables dans le monde entier… qui dénoncent et combattent la corruption ». Ni « Time » ni TI n'ont reconnu que, quelques mois plus tôt, les médias locaux avaient révélé que Moro avait illégalement mis sur écoute l'équipe de défense de l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Il s’agissait de l’une des nombreuses tactiques criminelles flagrantes auxquelles le juge et les procureurs de Lava Jato se sont régulièrement livrés. En fait, TI Brésil a ignoré un grand nombre de révélations préjudiciables sur les enquêteurs, au lieu de cela, a donné à l’Opération une couverture complète, une couverture flatteuse, et a documenté et loué leurs efforts de croisade à chaque étape du processus. Suivant à la lettre la prescription de Moreno-Taxman selon laquelle « la société doit sentir que cette personne a vraiment abusé de son travail et exiger qu'elle soit condamnée », les procureurs de Lava Jato ont déployé des efforts considérables pour diaboliser Lula. Lors de conférences de presse régulières, les procureurs ont présenté des PowerPoints risibles le représentant à l’épicentre d’un grand et labyrinthique complot de corruption régional et international par lequel l’ancien président était intimement impliqué dans tous les crimes graves imaginables. En juillet 2017, TI a salué la condamnation de Lula pour corruption, la qualifiant de « signe significatif que l'État de droit fonctionne au Brésil et qu'il n'y a pas d'impunité, même pour les puissants ». Il a ajouté que les procureurs et les juges impliqués dans l’enquête étaient « confrontés à des attaques de toutes parts… preuve que la corruption ne fait pas de distinction entre les idéologies ou les partis politiques ».



« Certificats démocratiques »

Pourtant, Lava Jato avait un parti pris fortement partisan. Les enquêtes menées par « The Intercept », basées sur les communications piratées des enquêteurs, ont clairement révélé à partir de juin 2019 le caractère frauduleux de l'opération et ses liens intimes avec les services de renseignement américains. Un procureur a qualifié l'incarcération de Lula , qui l'a disqualifié de la course et qui a jeté les bases de la victoire de l'extrême droite Jair Bolsonaro, de « cadeau de la CIA ». En réponse à ces révélations explosives, TI a rapidement publié une déclaration affirmant « suivre de près les informations ». Il est frappant de constater cependant que, plutôt que de condamner la manière dont Lava Jato a utilisé illégalement la corruption à des fins malveillantes, l’organisation a plutôt fait l’éloge de l’Opération. Il avait affirmé que TI « avait révélé des stratagèmes criminels » et « défié des hommes politiques et des hommes d’affaires puissants » tout en « renforçant une dynamique anti-corruption positive en Amérique latine, qui a produit des résultats significatifs dans plusieurs pays ». Tandis que TI a reconnu que les procureurs de Lava Jato devaient expliquer « les prétendues irrégularités et violations des principes d’égalité des armes et d’impartialité » révélées par « The Intercept », elle a considéré qu’« une enquête rigoureuse sur la violation des communications privées » était « tout aussi cruciale ». Un cynique pourrait suggérer que TI craignait que des révélations ultérieures n'impliquent directement l'organisation dans les machinations malveillantes de Lava Jato, ce qu'ils ont fait. Des communications piratées montrent que le directeur de TI Brésil, Bruno Brandão, entretenait une relation très chaleureuse avec le procureur principal de Lava Jato, Delton Dallagnol, et il était membre de plusieurs groupes d'applications de messagerie dans lesquels diverses connivences ont été formulées et discutées .

En outre, Brandão a personnellement aidé à produire une liste de candidats approuvés par TI Brésil aux élections de 2018 qui partageaient ouvertement la philosophie de Lava Jato, ainsi qu'un classement des hommes politiques en fonction de leurs problèmes juridiques et de leurs prétendus engagements en faveur de la démocratie. Brandão a depuis tenté de se distancier de Lava Jato, affirmant que lui et TI avaient simplement commis une erreur « en croyant que les dirigeants de Lava Jato avaient des références démocratiques ». Pourtant, en avril 2022, la Cour fédérale des comptes et le ministère public du Brésil ont cherché à ouvrir une enquête contre TI Brésil pour avoir collaboré illégalement avec les procureurs. Certains suggèrent que l’organisation aurait pu bénéficier financièrement de cette relation. On ne peut que se demander si Brandão – et par extension TI Brésil – était dans le coup depuis le début. En 2016 , il a fait des dizaines d’apparitions dans les médias nationaux et internationaux, niant qu’un coup d’État était en cours après que Dilma Rousseff ait été injustement destituée en raison de fausses allégations de corruption. Immédiatement après son départ de ses fonctions, Brasilia a commencé à vendre aux enchères ses réserves pétrolières offshore à des acheteurs étrangers. Deux des plus grands bénéficiaires ont été Shell et ExxonMobil, tous deux donateurs de Transparency International. Ce n’était qu’un exemple parmi tant d’autres de la destruction économique de Lava Jato. L’Opération a créé un climat dans lequel même de vagues insinuations d’irrégularités pouvaient nuire à de grandes entreprises, voire à des industries entières. Il a paralysé la construction, tandis que des millions d'emplois et de recettes fiscales ont été perdus, entraînant une contraction du PIB du pays d'au moins 3,6 %. Pour la CIA, qui voulait réduire le Brésil à son statut appauvri, autoritaire et facilement exploitable de la guerre froide, c’était précisément là le problème.



*Kit Klarenberg est un journaliste d'investigation et contributeur de MintPress News qui explore le rôle des services de renseignement dans l'élaboration de la politique et des perceptions. Son travail a déjà été publié dans The Cradle, Declassified UK et Grayzone. Suivez-le sur Twitter @KitKlarenberg .