Le projet colonial : "Exterminer toutes les brutes" (ScheerPost)

"Exterminer toutes les brutes" Article originel : “Exterminate all the Brutes” Par Chris Hedges Scheerpost.com

Pendant le siège de Sarajevo, lorsque je travaillais pour le New York Times, nous n'avons jamais subi le niveau de bombardement par saturation et le blocage presque total de la nourriture, de l'eau, du carburant et des médicaments qu'Israël a imposé à Gaza. Nous n'avons jamais eu à déplorer des centaines de morts et de blessés par jour. Nous n'avons jamais enduré la complicité de la communauté internationale dans la campagne de génocide serbe. Nous n'avons jamais supporté que Washington intervienne pour bloquer les résolutions de cessez-le-feu. Nous n'avons jamais enduré les livraisons massives d'armes des États-Unis et d'autres pays occidentaux pour soutenir le siège. Nous n'avons jamais enduré les rapports de presse en provenance de Sarajevo qui étaient régulièrement discrédités et rejetés par la communauté internationale, bien que 25 journalistes aient été tués pendant la guerre par les forces serbes assiégeantes. Nous n'avons jamais vu les gouvernements occidentaux justifier le siège par le droit des Serbes à se défendre, bien que les forces de maintien de la paix de l'ONU envoyées en Bosnie aient été en grande partie un geste de relations publiques, inefficace pour arrêter le massacre jusqu'à ce qu'elles soient forcées de réagir à la suite des massacres de 8 000 hommes et garçons bosniaques à Srebrenica.

Je ne veux pas minimiser l'horreur du siège de Sarajevo, qui me fait faire des cauchemars près de trente ans plus tard. Mais ce que nous avons subi - trois à quatre cents obus par jour, quatre à cinq morts par jour et deux douzaines de blessés par jour - n'est qu'une infime partie de la mort et de la destruction massives à Gaza. Le siège israélien de Gaza ressemble davantage à l'assaut de la Wehrmacht sur Stalingrad, où plus de 90 % des bâtiments de la ville ont été détruits, qu'à Sarajevo.

Vendredi, toutes les communications de la bande de Gaza ont été coupées. Pas d'Internet. Pas de service téléphonique. Pas d'électricité. L'objectif d'Israël est d'assassiner des dizaines, voire des centaines de milliers de Palestiniens et de procéder au nettoyage ethnique de ceux qui survivent pour les envoyer dans des camps de réfugiés en Égypte. Israël tente d'effacer non seulement un peuple, mais aussi l'idée de la Palestine. Il s'agit d'une copie conforme des campagnes massives de massacres raciaux menées par d'autres projets coloniaux qui croyaient que la violence aveugle et généralisée pouvait faire disparaître les aspirations d'un peuple opprimé dont ils avaient volé la terre. Et comme d'autres auteurs de génocides, Israël a l'intention de les dissimuler...

