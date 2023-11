Israeli Soldier's Explosive Tell-All: "Palestinians are Right to Resist"/ Le témoignage explosif d'un soldat israélien : "Les Palestiniens ont le droit de résister".Dans une conversation rare et franche, Abby Martin interviewe un ancien soldat de combat de l'armée israélienne qui a servi en tant qu'occupant dans la ville d'Hébron, en Palestine.