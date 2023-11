Les BRICS condamnent la guerre d'Israël contre Gaza dans un signal adressé à l'Occident

Article originel : BRICS condemns Israel war on Gaza in signal to the West

Al Jazeera, 23.11.23

Le groupe, qui s'est jusqu'à présent concentré sur les questions économiques, a appelé à la fin des "crimes de guerre" dans le conflit de Gaza...



Lire la suite