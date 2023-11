Les civils de Gaza, soumis à l'assaut israélien, sont tués à un rythme historique (New York Times)

Les civils de Gaza, soumis au barrage israélien, sont tués à un rythme historique

Par Lauren Leatherby

New York Times, 28.11.23



Même une évaluation prudente des chiffres des victimes de Gaza montre que le taux de mortalité pendant l'assaut israélien n'a que peu de précédents au cours de ce siècle, selon les experts.

Israël a présenté la mort de civils dans la bande de Gaza comme un aspect regrettable mais inévitable des conflits modernes, rappelant le lourd bilan humain des campagnes militaires que les États-Unis ont eux-mêmes menées en Irak et en Syrie.

Mais l'examen des conflits passés et les entretiens avec des experts en matière de pertes humaines et d'armement suggèrent que l'assaut d'Israël est différent.

Même si le nombre de morts en temps de guerre ne sera jamais exact, les experts affirment que même une lecture prudente des chiffres des victimes rapportés de Gaza montre que le rythme des décès au cours de la campagne israélienne a peu de précédents au cours de ce siècle.

Les gens sont tués à Gaza plus rapidement, disent-ils, que lors des moments les plus meurtriers des attaques menées par les États-Unis en Irak, en Syrie et en Afghanistan, qui ont elles-mêmes été largement critiquées par les groupes de défense des droits de l'homme.

Il est impossible d'établir des comparaisons précises entre les morts de guerre, mais les experts en accidents de guerre ont été surpris par le nombre de personnes tuées dans la bande de Gaza....

