Les docteurs Gabor Maté et Tarek Loubani discutent du siège médical de Gaza par Israël et des traumatismes subis par la population depuis des années (Vidéos)

Doctors Gabor Maté and Tarek Loubani Discuss Israel's Medical Siege of Gaza / Les docteurs Gabor Maté et Tarek Loubani discutent du siège médical de Gaza par Israël

Un remerciement spécial à la Dre Clare O'Conner pour l'organisation de cet événement à l'école de communication et de journalisme Annenberg de l'université de Californie du Sud. Gabor Maté et Tarek Loubani, un médecin qui soigne des patients à Gaza et dirige le projet Glia qui fournit des fournitures médicales aux régions pauvres, expliquent la destruction systématique par Israël de la pratique médicale à Gaza. Loubani raconte ses propres expériences pour dépeindre un site horrible où les enfants sont forcés de subir des opérations chirurgicales en utilisant des médicaments "préhistoriques" sans anesthésie, et où des civils innocents sont laissés pour morts en raison du blocus israélien de fournitures médicales cruciales. Maté décrit ces horreurs sous l'angle du traumatisme et explique comment la guerre détruit psychologiquement toutes ses victimes.



Source : ScheerPost

