Les États-Unis augmentent les livraisons d’armes à Israël (The Cradle)

Washington augmente discrètement son aide militaire à Israël, a rapporté Bloomberg le 15 novembre, citant un document du département américain de la Défense.

Un document intitulé «Israel Senior Leader requests», datant de la fin du mois d’octobre, énumère les armes qu’Israël a réclamées pour la guerre qu’il mène actuellement contre la résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

La liste comprend «davantage de missiles guidés par laser pour sa flotte de canons Apache, ainsi que des obus de 155 mm, des dispositifs de vision nocturne, des munitions de destruction de bunkers et de nouveaux véhicules militaires (…) allant au-delà de la fourniture bien connue d’intercepteurs Dôme de fer et de bombes intelligentes de la société Boeing».

Selon Bloomberg, l’arsenal américain disponible est déjà expédié, tandis que le département de la Défense s’efforce d’en mettre d’autres à disposition à partir de stocks situés aux États-Unis et en Europe.

Fin octobre, 36 000 cartouches de canon de 30 mm, 1800 munitions M141 pour la destruction des bunkers et un minimum de 3500 dispositifs d’armement nocturne ont été livrés à Israël, selon le document cité par Bloomberg.

Le département de la Défense «utilise plusieurs moyens – des stocks internes aux canaux de l’industrie américaine – pour s’assurer qu’Israël a les moyens de se défendre», a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

«Cette aide à la sécurité continue d’arriver presque quotidiennement», ajoute-t-il.

Les médias israéliens ont rapporté la semaine dernière que Tel-Aviv avait reçu un cargo transportant environ 2500 tonnes d’équipement militaire, et que plus de 120 avions et plusieurs navires avaient livré plus de 7000 tonnes d’armes à Israël.

Les États-Unis ont déployé près d’une douzaine de navires de guerre et des centaines de soldats en Asie occidentale pour soutenir les efforts de guerre d’Israël.

L’augmentation de l’aide militaire intervient alors que Washington continue d’être sous le feu des critiques pour sa complicité dans les crimes de guerre israéliens à Gaza.

Le 13 novembre, un groupe de défense des droits basé à New York, le Center for Constitutional Rights (CCR), a intenté une action en justice contre le président américain Joe Biden et deux membres de son cabinet pour avoir «aidé et encouragé» le génocide en cours à Gaza.

Depuis le 7 octobre, les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 11 300 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants.

Les responsables du gouvernement Biden réitèrent leurs «mises en garde à Israël contre les pertes civiles dans la bande de Gaza», écrit Bloomberg.

«La Maison-Blanche est de plus en plus irritée par le déroulement de la guerre d’Israël contre le Hamas, alors que le nombre de victimes civiles augmente et que les appels de l’administration restent lettre morte, creusant ainsi un fossé entre les proches alliés», indique un autre reportage de Bloomberg daté du 15 novembre.

«Les fonctionnaires de l’administration ont ce qu’ils décrivent comme des échanges de plus en plus difficiles avec leurs homologues israéliens, alors que les États-Unis tentent de façonner le conflit – et qu’Israël les ignore».

Malgré cela, les États-Unis continuent d’apporter un soutien politique et militaire inconditionnel à Israël.

Le 14 novembre, la Maison-Blanche a officiellement soutenu les affirmations infondées d’Israël selon lesquelles le Hamas dirige un centre de commandement sous l’hôpital Al-Shifa de Gaza. Israël a assiégé l’établissement tout en continuant à bombarder ses environs.

Mercredi matin, les troupes israéliennes ont lancé un violent assaut sur Al-Shifa, prenant d’assaut l’établissement. Le Hamas a accusé les États-Unis d’avoir «donné leur feu vert» à l’attaque israélienne contre l’hôpital.