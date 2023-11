Les États-Unis et "Israël" n'ont pas obtenu de réalisations politiques et militaires : Amir-Abdollahian (Al Mayadeen)

Les États-Unis et "Israël" n'ont pas obtenu de réalisations politiques et militaires : Amir-Abdollahian Article originel : US, 'Israel' had no political, military achievements: Amir-Abdollahian Al Mayadeen, 24.111.23

L'occupation israélienne et les États-Unis n'ont fait aucun progrès et n'ont obtenu aucun résultat sur les fronts politique et militaire, a déclaré vendredi le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

Lors d'une rencontre avec le chef du politburo du Hamas, Ismail Haniyeh, Hossein Amir-Abdollahian a souligné que les répercussions de l'opération "Déluge d'al-Aqsa" ont été ressenties dans le monde entier, bien que les pertes humaines subies par le peuple palestinien à Gaza aient été "dévastatrices, mais la victoire retentissante remportée par ce peuple a été plus grande et a changé l'équilibre des forces en faveur de la Palestine".

Les États-Unis et l'occupation israélienne, malgré leur agression qui dure depuis près de 50 jours, "n'ont pas atteint leur objectif déclaré, à savoir la destruction du Hamas", a déclaré M. Amir-Abdollahian. Aucune des parties n'a obtenu de résultats, et elles ont dû mener des négociations indirectes avec le Hamas pour parvenir à un cessez-le-feu et libérer...

