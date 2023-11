Les États-Unis vont exclure le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la République centrafricaine du programme commercial

Le président américain Joe Biden a déclaré son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l’Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA).

L’annonce de lundi intervient en réponse à ce que le président Biden qualifie de « violations flagrantes » des droits de l’homme internationalement reconnus par la République centrafricaine et l’Ouganda. En outre, il a cité l’incapacité du Niger et du Gabon à établir ou à réaliser des progrès constants dans la sauvegarde du pluralisme politique et de l’État de droit.