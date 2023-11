Les forces spéciales étatsuniennes aident Israël dans le conflit à Gaza selon des rapports (The Cradle)

Les forces spéciales étatsuniennes aident Israël dans le conflit à Gaza : Rapports Article originel : US special forces assisting Israel in Gaza conflict: Reports The Cradle, 3.11.23

US Special Forces (Photo credit: US Army)

L'ancien conseiller du Pentagone, Douglas MacGregor, a déclaré le 26 octobre qu'une force spéciale étatsunienne accompagnée d'une force spéciale israélienne avait pénétré dans la bande de Gaza pour effectuer une reconnaissance et évaluer les moyens potentiels de libérer les otages, mais qu'elles avaient été attaquées et avaient subi de lourdes pertes.

"Nous aidons activement les Israéliens à faire un certain nombre de choses", a déclaré Christopher Maier, secrétaire adjoint à la défense, lors d'une conférence sur les opérations spéciales à Washington, a rapporté le New York Times.

Le 31 octobre, New Press a rapporté que, selon ses sources, des combattants du Hamas avaient préparé une embuscade et tué des forces étatsuniennes et israéliennes à l'est de Beit Hanoun, dans la bande de Gaza.

Le correspondant d'Al-Jazeera, Wael Al-Dahdouh, a rapporté que les combattants du Hamas avaient laissé les soldats entrer en grand nombre dans un bâtiment avant de le faire exploser.

Les responsables militaires étatsuniens travaillent en étroite collaboration avec Israël pour coordonner l'invasion terrestre en cours.

Le secrétaire étatsunien à la défense, Lloyd J. Austin, s'est entretenu presque quotidiennement avec le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant.

Les forces spéciales britanniques pourraient également jouer un rôle dans l'aide apportée à Israël à Gaza.

Le gouvernement britannique a émis des avis aux médias pour qu'ils suppriment les rapports sur les opérations du Special Air Service (SAS) à Gaza.

Le 28 octobre, le Socialist Worker, le journal du Socialist Workers Party, a révélé qu'il avait reçu une "notification D" du Defence and Security Media Advisory Committee (DSMA) lui demandant de ne pas publier d'informations relatives aux opérations du SAS.