Les grandes chaînes du PAF ont boycotté ce soir la conférence humanitaire de l'Elysée pour le peuple de Gaza

Aucune information à ce sujet dans le Jt de 20h de TF1 et seulement 15 secondes dans le Jt de 20h de France 2 expédiées par la speakerine. Une conférence voulue par Macron à l'Elysée rassemblant plusieurs pays et qui s'est tenue ce jour. Etonnant non ?



Pour un peu d'informations, lire la dépêche de l'AFP :

- Conférence humanitaire sur Gaza Nouveaux engagements d'aide dépassant un milliard d'euros, selon l'Elysée

« Les chiffres des engagements pris lors de la conférence sont encore en train d'être consolidés mais il est certain que le milliard d'euros sera dépassé », a dit l'Elysée. Une grande partie de cette aide servira à répondre aux besoins de l'ONU pour aider la population de Gaza et de Cisjordanie, estimés à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023...

Ou bien l'article de Mediapart :

- La conférence humanitaire d’Emmanuel Macron pour Gaza déçoit les ONG

Treize organisations internationales ont regretté l’absence « de consensus sur un cessez-le-feu immédiat », jeudi 9 novembre, à l’issue de la conférence initiée par le président français. « Ça ne sert à rien de promettre des milliards si l’aide humanitaire ne peut pas rentrer », dit un de leurs responsables...

Et aussi :

Conférence humanitaire sur Gaza : Emmanuel Macron appelle au cessez-le-feu

Conférence humanitaire sur Gaza : Emmanuel Macron appelle au cessez-le-feu

Le Figaro, 9.11.23 Le président français a mis l'accent sur la nécessité de protéger les civils. Il a appelé à un cessez-le-feu et proposé un montant de...