Les contractants occidentaux se redéploient de l'Ukraine vers Israël

Article originel : Western contractors redeploy from Ukraine to Israel

Modern Diplomacy, 15.11.23



Les sous-traitants militaires occidentaux qui soutiennent l'effort de guerre de l'armée ukrainienne contre les forces russes se seraient redéployés en Israël.

Des contractants militaires occidentaux soutenant l'effort de guerre actuel de l'armée ukrainienne contre les forces russes se seraient redéployés en Israël pour soutenir les opérations contre les milices palestiniennes dans la bande de Gaza. L'information a été rapportée par le journal espagnol El Mundo et d'autres médias occidentaux, bien que les forces de défense israéliennes aient affirmé ne pas être au courant de ces déploiements, note le "Military Watch Magazine".

Les contractants en question, parmi lesquels des citoyens étatsuniens, auraient été précédemment stationnés dans la région de Zaporozhye, qui a été un centre majeur d'hostilités entre les forces russes et ukrainiennes. La participation de combattants étrangers du monde occidental aux côtés du gouvernement ukrainien a fait l'objet d'une large publicité au niveau international, les évaluations de leur nombre, de leur rôle et de leur efficacité variant considérablement.

Les combattants étrangers ont été classés en trois catégories : les membres des armées et des services de renseignement étrangers, qualifiés par le New York Times de "réseau furtif" de la CIA jouant un rôle très important dans l'effort de guerre ; les combattants mercenaires envoyés par diverses organisations contractantes ; et les volontaires du monde occidental qui se sont engagés dans la guerre pour des raisons idéologiques.

L'escalade des hostilités entre les forces israéliennes et la milice libanaise Hezbollah menace de détourner encore davantage l'attention de l'Europe de l'Est. La milice libanaise se targue d'avoir des capacités de plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles du Hamas.

Les hostilités ont éclaté le 7 octobre, alors que les forces ukrainiennes étaient ébranlées par des mois d'offensives ratées et des dizaines de milliers de victimes, et à la suite de prédictions généralisées de diverses sources occidentales selon lesquelles l'échec de l'offensive coûteuse et financée en grande partie par l'Occident ne ferait que renforcer les appels à la réévaluation de l'aide supplémentaire.

La nécessité d'armer et de soutenir Israël a alimenté la résistance déjà importante des États-Unis au financement de l'effort de guerre ukrainien, le Capitole n'étant pas en mesure de voter une aide à l'un ou l'autre pays en raison de l'opposition des républicains à armer l'Ukraine et du refus du parti démocrate d'armer Israël à moins que cette aide ne soit votée dans le cadre d'un ensemble de mesures incluant le soutien à l'Ukraine.

Il a été confirmé que des officiers supérieurs et des drones étatsuniens ont été déployés pour soutenir les opérations israéliennes, et des opérations de combat menées par des unités terrestres étatsuniennes contre les forces du Hamas ont été largement rapportées. Les États-Unis auraient également décidé d'agrandir leur base militaire Site 512 dans le désert israélien du Néguev, à moins de 30 km de la bande de Gaza.