Les Nations unies et Bill Gates lancent le plan mondial d'infrastructure numérique "50in5 (Off Guardian)

En plus d'être un projet du PNUD, de l'UNICEF et de la Banque interaméricaine de développement, le programme 50in5 est financé par diverses ONG et organisations à but non lucratif mondialistes, dont la Fondation Bill et Melinda Gates et (indirectement par l'intermédiaire d'une ONG appelée "Co-Develop") la Fondation Rockefeller.



Les onze pays participant au programme à ce jour sont le Bangladesh, le Brésil, l'Estonie, l'Éthiopie, le Guatemala, la Moldavie, la Norvège, le Sénégal, la Sierra Leone, Singapour, le Sri Lanka et le Togo. Il s'agit d'une répartition judicieuse entre tous les continents, y compris les pays du premier, du deuxième et du troisième monde.



Cette liste est remarquable car elle inclut des membres de l'OTAN, de l'UE et des BRICS. Les implications sur la "multipolarité" supposée sont intéressantes.



Par ailleurs, le jour même du lancement du programme 50in5, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe se sont mis d'accord sur un nouveau cadre pour un système d'identité numérique européenne (eID) à l'échelle de la région.