Les personnes déplacées de force du nord de Gaza fuient à pied (Vidéo)

People forcibly displaced from north Gaza are fleeing on foot | Al Jazeera Newsfeed / Les personnes déplacées de force du nord de Gaza fuient à pied | Al Jazeera Newsfeed Les Palestiniens fuient à pied le nord de la bande de Gaza pour échapper aux attaques aériennes et à l'offensive terrestre d'Israël, dont les forces progressent dans la région, après avoir donné l'ordre à la population de partir.