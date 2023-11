Médias israéliens : la fuite des soldats du service militaire incite l’armée à durcir les sanctions à leur encontre (Al Manar)

Les médias israéliens ont rapporté : « À compter du 1er décembre, l’armée renforcera les mesures de sanctions pour ceux qui fuient le service militaire et ne rejoignent pas leur unité deux mois après le déclenchement de la guerre ».

Ils ont ajouté : « On s’attend à ce que la peine s’étende d’un à trois jours de prison pour chaque jour d’absence, par rapport à des périodes de prison plus courtes dans le passé. À l’heure où il y a aujourd’hui dans l’armée israélienne deux mille soldats qui désertent l’armée, dont la majorité sont issus de l’armée régulière, et dont la plupart ont fui au cours de la période précédant le 7 octobre, et des centaines de réservistes n’ont pas rejoint le service ».

Dans un contexte similaire, un soldat de réserve servant dans le nord a déclaré à la Douzième chaîne : « Nous souffrons d’un manque de nourriture et d’équipement. Nous dormons dans des couvertures et des ambulances pour lutter contre le froid, et sans dons, nous serions dans une situation très difficile ».

Il y a environ un mois, la Douzième chaîne israélienne a rapporté que « l’armée de l’air israélienne avait transféré des centaines de soldats de l’armée d’occupation régulière et de réserve de toute l’Europe vers « Israël ».

Au début de son agression, « Israël » a également annoncé la convocation de 300 000 soldats de réserve, dans le cadre de la guerre qu’il mène dans la bande de Gaza.

Cela arrive au moment où les services de sécurité étudient la possibilité de réduire le nombre de soldats de réserve et de licencier certains d’entre eux, en raison des dommages causés au marché du fait de leur absence des colonies et des lieux de travail.

Des milliers de soldats d’occupation ont annoncé plus tôt qu’ils ne rejoindraient pas le service, en raison de leur opposition aux amendements judiciaires souhaités par le Premier ministre d’occupation, Benjamin Netanyahu, et de nombreux avertissements ont été lancés selon lesquels cette question affecterait la dissuasion et la préparation militaire des soldats. »

La résistance palestinienne continue de repousser l’invasion terrestre de la bande de Gaza et de cibler les sites d’occupation et la concentration de ses soldats, ainsi que ses colonies et ses colons.

La Résistance islamique au Liban continue également de cibler les sites militaires de l’occupation et les concentrations de ses soldats dans les colonies adjacentes à la frontière avec le Liban, en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et en soutien à sa résistance, ainsi qu’en réponse aux attaques contre des civils et des journalistes au Liban.