Ne vous inquiétez pas! Le problème des frontières est sur le point d’être résolu! (Vidéo)

Eh bien, vous feriez mieux de vous préparer pour la prochainne psyop Problem-Reaction-Solution qui arrive pour vous convaincre que vous devez être cantonné dans le goulag de l'identification numérique : la crise frontalière générée! Découvrez-le dans l'édition de cette semaine du podcast The Corbett Report.

Don't Worry! The Border Problem is About to be Solved!