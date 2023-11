Quand l'anti-antisionisme devient antisémitisme (Counterpunch)

Mes amis universitaires me disent qu'ils vivent l'environnement le plus répressif de leur vie. Les campus de Harvard, Yale, l'université de Pennsylvanie, Cornell, Northwestern (où j'ai enseigné pendant près de 25 ans) et d'autres ont été déchirés par les conflits liés à la guerre au Moyen-Orient. Les professeurs jugés trop favorables à la Palestine ont été taxés de naïfs, au mieux, et d'antisémites, au pire, par les administrateurs, les autres professeurs et certains étudiants. Quelques professeurs ont perdu leur emploi ou ont fait l'objet de pétitions d'étudiants exigeant leur éviction. Les présidents d'université ont été harcelés par des administrateurs pro-israéliens,... pour qu'ils condamnent publiquement et bruyamment les critiques du sionisme ou d'Israël et prennent des mesures supplémentaires pour étouffer les protestations.

Les organisations étudiantes pro-palestiniennes ont également essuyé des critiques, soit pour avoir condamné avec trop peu de zèle la brutalité du Hamas le 7 octobre, soit pour avoir attribué l'attaque à une longue série de provocations israéliennes, soit pour avoir exigé un cessez-le-feu avant que le gouvernement israélien ne soit prêt. Quelques groupes, dont Jewish Voices for Peace et Students for Justice in Palestine, ont même été bannis des campus. Les étudiants de ces groupes ont été cloués au pilori par les administrateurs et les membres du conseil d'administration, ont fait l'objet d'une campagne de dénigrement, ont été traqués et, dans certains cas, ont été agressés. Certains étudiants juifs ont également été attaqués ou victimes d'agressions verbales en raison de leur soutien à Israël. La douleur et la colère qui règnent actuellement sur de nombreux campus doivent être écrasantes.

Le fait d'être traité d'antisémite est puissant et professionnellement anéantissant. C'est particulièrement vrai pour les professeurs d'université dont la raison est le fonds de commerce. L'antisémitisme naît de la diffamation, se nourrit de stéréotypes et occulte la pensée indépendante. C'est, comme l'aurait dit le social-démocrate allemand August Bebel, "le socialisme des imbéciles", c'est-à-dire qu'il attribue la souffrance de la classe ouvrière à une petite cabale secrète de Juifs riches et puissants. C'est la raison pour laquelle l'antisémitisme est particulièrement honni par un corps professoral souvent libéral ou de gauche, qui s'efforce de comprendre historiquement l'oppression économique et politique. Enfin, l'antisémitisme a joué un rôle central dans la formation du régime nazi allemand ; c'était la seule foi constante d'Adolf Hitler, le grand "héros" du nazisme.



Dans une intervention inhabituelle, le président israélien Isaac Herzog a récemment envoyé une lettre aux présidents des universités étatsuniennes en faisant allusion à l'Holocauste. En les invitant à rejeter "publiquement et sans équivoque" les "appels à l'élimination d'un pays entier, Israël", Herzog suggère que les critiques actuelles d'Israël, qui incluent parfois des expressions d'antisionisme, sont à la fois antisémites et éliminationnistes, c'est-à-dire potentiellement génocidaires. Cela va bien au-delà des définitions excessivement larges de l'antisémitisme proposées par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (HRA) et l'influente Anti-Defamation League (ADL). Cette dernière a écrit : "Si l'antisionisme est bien de l'antisémitisme, l'antisionisme est beaucoup plus acceptable socialement que l'antisémitisme classique". Les deux clauses sont des mensonges, plus la virgule au milieu. Dans son acception la plus large, l'antisionisme est un rejet de l'idée et de la réalité d'un État exclusivement juif sur la terre de la Palestine historique. Plus communément, il signifie le rejet de l'expansionnisme radical du régime israélien actuel et de sa politique d'isolement des Palestiniens derrière des murs et des points de contrôle, un système que l'on peut plausiblement qualifier d'apartheid. Sans perdre de temps, l'ADL répète la contre-vérité évidente selon laquelle l'antisionisme (comme l'antisémitisme) est largement approuvé. En fait, les médias grand public et les hommes politiques élus approuvent ou acceptent généralement l'expansionnisme israélien et la définition de l'antisionisme par la HRA et l'ADL comme étant de l'antisémitisme. Et ils répètent le bobard de l'ADL selon lequel nous vivons une vague d'antisémitisme sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Non seulement cette affirmation est historiquement aveugle, mais elle ne tient pas compte du véritable danger que représentent les extrémistes de droite et les défenseurs du droit aux armes à feu qui ont perpétré ou rendu possible des actes de violence meurtrière contre des Juifs et d'autres personnes, comme à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh et à Highland Park, dans l'Illinois.



Qui est juif ?

L'une des choses dont les Juifs sont fiers - sans vouloir offenser les catholiques - c'est qu'ils n'ont pas de pape. Aucun Juif ne peut excommunier un autre Juif : Ni votre rabbin local, ni le président d'Israël, ni même Sarah Silverman. Bien que les Juifs se soient historiquement décrits comme "le peuple élu", c'est-à-dire choisi par Dieu pour recevoir l'alliance de Moïse, la judéité est aujourd'hui beaucoup moins exclusive. (Je mets de côté le judaïsme hassidique qui, comme tout fondamentalisme, est ethnocentrique). En fait, les obstacles à l'adhésion à la foi juive sont peu nombreux, surtout aux États-Unis. J'ai eu plusieurs conversations de ce type dans la campagne floridienne :



Lui : [Chuchoté] "Alors, vous vous appelez Eisenman ? C'est bizarre de rencontrer un Juif ici, de tous les endroits !"

Moi : "Ne vous énervez pas, je ne suis pas très pratiquant."

Lui : "Oh, mais vous célébrez le shabbat, non ?"

Moi : "Non."

Lui : "Les jours saints ?"

Moi : [Je secoue la tête]

Lui : "Garder le casher ?"

Moi : "Désolé."

Lui : "Hum, eh bien, vous aimez les bagels ?"

Moi : "Pumpernickel, ail, oignon - tous bons."

Lui : C'est toujours bon d'être avec un Lantzman !

Moi : [J'acquiesce].