Rapport de situation sur la guerre en Ukraine: assassinats, discussions sur les élections, ... (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine: assassinats, discussions sur les élections, guerre des langues

Article originel : Ukraine SitRep: Assassinations, Election Talk, Language War

Moon of Alabama, 8.11.23

Les récentes publications sur l'égocentrisme de Zelensky dans Time et sur l'"impasse" de la guerre alléguée par le général Zaluzny dans The Economist ont conduit à un conflit entre les parties politique et militaire de l'Ukraine :

Des signes évidents montrent que le fossé entre les dirigeants politiques et militaires de l'Ukraine se creuse. Le président Zelensky, à la demande de son nouveau ministre de la défense, vient de révoquer le commandant des forces spéciales ukrainiennes et d'en installer un nouveau :

Le général de division Viktor Khorenko ne connaît pas les raisons de son licenciement du poste de commandant des forces d'opérations spéciales. Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, n'a pas présenté de demande de licenciement.

Il est très inhabituel de licencier un officier sans la demande de son supérieur.







Des menaces et des actes ont également été faits contre Zaluzny lui-même : President's Office advises Commander-in-Chief of Ukrainian Armed Forces not to publicise situation at front - UA Pravda - Nov 4 2023 ("Le bureau du président conseille au commandant en chef des forces armées ukrainiennes de ne pas rendre publique la situation au front - UA Pravda - Nov 4 20232)

Ihor Zhovkva, chef adjoint du bureau du président, commentant l'article de Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, pour The Economist, a déclaré que les militaires ne devraient pas faire connaître au public ce qui se passe au front.

...

Zhovkva a également déclaré que "l'un des chefs des bureaux des dirigeants" l'avait appelé après la publication de l'article en question.

Ils m'ont simplement demandé, paniqués : "Que dois-je rapporter à mon chef ? Sommes-nous vraiment dans une impasse ? Essayons-nous d'obtenir cet effet avec cet article ?", a déclaré le représentant du cabinet du président.



M. Zaluzny est considéré comme un candidat potentiel à la présidence si l'Ukraine décidait d'organiser des élections.

Il a récemment "aimé" ("liked") (en russe) une publication sur Facebook de l'ancien conseiller du président Alexey Arestovich, qui critique désormais publiquement le régime Zelensky. M. Arestovich aurait déménagé en Autriche par crainte d'être arrêté ou pire. Il est également un candidat potentiel bien connu à la présidence.

Hier, un collaborateur du général Zaluzny a été tué par ce qui semble être un colis piégé :

Le major Hennadiy Chastyakov, qui était l'assistant du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valerii Zaluzhnyi, est mort dans une explosion alors qu'il fêtait son anniversaire chez lui, a déclaré M. Zaluzhnyi dans un message publié sur Telegram le 6 novembre.

"Aujourd'hui, dans des circonstances tragiques, mon assistant et ami proche, le major Hennadiy Chastyakov, est mort entouré de sa famille, alors qu'il fêtait son anniversaire", a déclaré M. Zaluzhnyi.

"Un engin explosif inconnu a explosé dans l'un des cadeaux [d'anniversaire].

Avant l'intervention de Zaluzny, la police avait affirmé que le cadeau contenait du whisky et des grenades à main et que l'une d'entre elles avait explosé après que le major ait joué avec.

La version de Zaluzny semble plus plausible. Il comprend l'assassinat de son assistant comme un avertissement personnel.

Une autre des nouvelles d'hier en provenance d'Ukraine indiquait que le parlement préparait une loi (en russe) pour une élection présidentielle en mars 2024.



Quelques heures plus tard, lors de son allocution vidéo du soir, M. Zelensky a rejeté toute autre discussion à ce sujet :

Le président Volodymyr Zelensky a rejeté l'idée d'élections présidentielles en Ukraine l'année prochaine, qualifiant le sujet d'"irresponsable" dans son allocution vidéo publiée le 6 novembre.

"Je pense que ce n'est pas le bon moment pour des élections. Et si nous devons mettre fin à un conflit politique et continuer à travailler dans l'unité, il existe des structures au sein de l'État qui sont capables d'y mettre fin et de donner à la société toutes les réponses nécessaires. Ainsi, il n'y a plus de place pour les conflits et le jeu de quelqu'un d'autre contre l'Ukraine".