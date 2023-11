Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Technologies et impasse - Les échecs de Zaluzny (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Technologies et impasse - Les échecs de Zaluzny Article originel : Ukraine SitRep: Technologies And Stalemate - Zaluzny's Failures Moon of Alabama, 2.11.23

The Economist publie trois nouveaux articles sur le général ukrainien Zaluzny.

Le premier est une interview : Ukraine’s commander-in-chief on the breakthrough he needs to beat Russia (Le commandant en chef de l'Ukraine sur la percée dont il a besoin pour battre la Russie) - Economist - Nov 1, 2023

Le second est un article d'opinion écrit par Zaluzny lui-même : The commander-in-chief of Ukraine’s armed forces on what he needs to beat Russia (Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes parle de ce dont il a besoin pour battre la Russie)- Economist - Nov 1, 2023

La technologie est la clé alors que la guerre devient "positionnelle", déclare Valery Zaluzhny.

L'article d'opinion est la version abrégée d'un essai plus long de Zaluzny qui est également disponible sur le site de l'Economist :

MODERN POSITIONAL WARFARE AND HOW TO WIN IN IT (La guerre positionnelle moderne et comment la gagner)- Economist - Nov 1, 2023

La thèse centrale de Zaluzny est que la guerre est actuellement dans une impasse. Elle est devenue positionnelle, sans qu'aucune manœuvre d'envergure ne soit possible. Il compare cette situation à la guerre en Europe en 1917. Selon lui, le changement ne s'est produit que grâce à l'introduction de nouvelles technologies (les chars d'assaut, par exemple).