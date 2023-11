Sondage. Trump est en tête dans cinq des six États clés (New York Times)

Trump en tête dans 5 États clés, alors que les électeurs critiquent Biden, selon un sondage Times/Siena Article originel : Trump Leads in 5 Critical States as Voters Blast Biden, Times/Siena Poll Finds Par Shane Goldmacher New York Times, 6.11.23

Les électeurs des États clés ont déclaré faire confiance à Donald J. Trump plutôt qu'au président Biden en matière d'économie, de politique étrangère et d'immigration, alors que la base multiraciale de M. Biden montre des signes d'effritement.

Le président Biden est à la traîne de Donald J. Trump dans cinq des six États les plus importants à un an de l'élection de 2024, souffrant d'énormes doutes sur son âge et d'un profond mécontentement quant à sa gestion de l'économie et d'une foule d'autres questions, selon de nouveaux sondages réalisés par le New York Times et le Siena College.

Les résultats montrent que M. Biden perd face à M. Trump, son rival républicain le plus probable, avec des marges de quatre à dix points de pourcentage parmi les électeurs inscrits en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada et en Pennsylvanie. M. Biden n'est en tête que dans le Wisconsin, avec deux points de pourcentage, selon le sondage....

