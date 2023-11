Sur France Info Rony Brauman évoque l'action du navire tonnerre à Gaza comme "lamentable"

Pour faire bonne figure, après son soutien envers l'offensive israélienne sur Gaza, la France a déployé le porte-hélicoptère tonnerre au large de Gaza au prétexte de venir en aide aux Gazaouis massacrés par Israël. Seulement le hic, c'est qu'il ne possède que 4 lits pour accueillir des blessés graves. "Lamentable" a déclaré Rony Brauman sur France info ce matin vers 07h45, Qui plus est, on apprend que selon le Huffington Post, il n'aurait toujours pas accueilli un seul malade. De l'art de se foutre de la gueule du monde et des Palestiniens. Heureusement, Macron, pour sauver la face, va organisation une "conférence humanitaire" sur Gaza à Paris, Il demande une trêve mais toujours pas de cessez-le-feu. alors que l'opération israélienne s'apparente à un massacre génocidaire assorti d'un nettoyage ethnique Une conférence pour se faire mousser auprès de la rue arabe et de ses dirigeants ? Ou bien s'agit-il d'accompagner le "nettoyage ethnique" vers l'Egypte ? Ou bien une porte de sortie pour l'Etat israélien si il venait à s'embourber dans son opération coloniale criminelle ? A suivre...



- Huffington Post Au large de Gaza, pourquoi le porte-hélicoptères Tonnerre n’accueille toujours pas de patients

- Le Figaro Guerre Hamas-Israël: le porte-hélicoptères Tonnerre ne peut prendre que «quatre blessés graves…