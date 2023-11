L'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël et l'accuse de génocide à Gaza (AP)

L'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël et l'accuse de génocide à Gaza

Article originel : South Africa recalls ambassador and diplomatic mission to Israel and accuses it of genocide in Gaza

AP, 7.11.23





JOHANNESBURG (AP) - Le gouvernement sud-africain a rappelé lundi son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël pour condamner le bombardement de la bande de Gaza, le qualifiant de "génocide".

Le gouvernement a également menacé de prendre des mesures à l'encontre de l'ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud en raison de ses récentes remarques sur la position du pays africain à l'égard de la guerre entre Israël et le Hamas. Aucun autre détail n'a été donné sur ces remarques...

